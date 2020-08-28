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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Hamilton: “Red Bull, Spa’da Mercedes’in önünde”

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Hamilton: “Red Bull, Spa’da Mercedes’in önünde”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Lewis Hamilton, Red Bull’un Belçika Grand Prix’sinde Mercedes’in önünde olduğunu ve Alman takımın çok çalışması gerektiğini söyledi.

Son dünya şampiyonu, Spa’daki ilk antrenman seansında takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın hemen arkasında yer alsa da, ikinci seansta ancak üçüncü olabildi.

İkinci seansı Max Verstappen lider tamamlarken, Renault’dan Daniel Ricciardo üçüncü sırada yer aldı.

Araçların performanslarıyla beraber Hamilton, şu anda Red Bull’un daha hızlı olduğunu ve Mercedes’in gelişmek için bir şeyler bulması gerektiğini düşünüyor.

Hamilton, “İki takım arasındaki fark çok az. Red Bull’ların şu an biraz daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Ancak Racing Point’in de bizimle aynı olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıca Daniel Ricciardo da çok yakın.”

“Bu, durumu heyecanlı hale getiriyor. Elbette yapmamız gereken işler var, aracı biraz daha iyi hale getirmeliyiz. Ancak o kadar da kötü hissettirmiyor.”

 

“Sanırım araç yarıştan yarışa değişiyor, farklı oluyor. Her yarışta, bazı yerlerde öndeyiz, bazı yerlerde gerideyiz.”

“Bu hafta sonuna gelirken tahmin ettiğim gibi, tüm F1 geliştikçe grid birbirine daha da yaklaşacak. Bu hafta sonunda şimdiden herkesle yakın gözüküyoruz.”

“Onlar mı ileriye adım attı, yoksa biz mi geri adım attık, bunun sebebini de anlamalıyız. Yoksa bu sadece pist düzeni ya da yere basma gücü seviyeleri ile mi ilgili? Bunun üzerinde çalışacağız. Ancak ilginç bir yarış olacak, orası kesin.”

“Burası güzel bir pist, burada sürmeyi seviyorum. Sanırım F3 veya F2’de biraz yağmur atıştırdı, ancak bizim için tamamen kuruydu. Bu da aracı anlamak için bize çokça fırsat tanıdı.”

“Bu araçlar burada çok hızlı, bunu açıklaması zor. Biliyorsunuz, özellikle yeni nesil araçlarla beraber her sene araçlarımız hızlanıyor. Virajlarda ulaştığımız hızlar olağanüstü. Ve önemli olan, sürüş tarzınız ve virajlara yaklaşımınızda değiştirmeniz gereken küçük şeyler. Artık daha fazla yere basma gücümüz var. Pouhon tam gaz geçiliyor, bu çılgınca!” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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