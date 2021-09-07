Hamilton: "Red Bull, son güncellemeyle daha da hızlandı"

Britanya ve Macaristan yarışlarında Mercedes'in biraz daha iyi bir tempoya sahip olduğu görülebiliyordu, ancak Belçika ve son olarak Hollanda GP'de kazanan taraf Red Bull oldu.

Mercedes, Britanya'ya getirdiği güncelleme ile ivme kazansa da, Red Bull da aracını geliştirmeye devam ediyor gibi görünüyor.

Hollanda GP'nin ardından konuşan Hamilton, Red Bull'un şu anda çok hızlı olduğunu ve cevap vermek için çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

İngiliz pilot şöyle konuştu: "Bence yarışta mümkün olan en iyi stratejiyi seçmedik fakat mücadele gerçekten çok zordu. Yarışta çok hızlılardı ve bunu sineye çekip, gelişmenin bir yolunu bulmaya çalışacağız."

"Açıkçası yarışın ikinci bölümünde pite çok erken girdiğimizi düşünüyorum ve bunu trafikten kurtulduğumuz bir bölümde yapabilirdik, orada epey zaman kaybettim. Bu yüzden de stratejiyi uygulayamadık. Bunu nasıl görmediler bilmiyorum."

"Fakat olan bu. Bunun üzerinde çalışacağız ve ayrıca Max'i tebrik ederim, son yarışa güncelleme getirdiler ve gerçekten hızlandılar."

Lastik yönetiminde bu kadar zorlanmalarıyla ilgili Hamilton, "Bu kadar zor olmasının nedeni, üç saniye içinde gitmemdi ve burada öndeki aracın havasına maruz kalmak için altı saniye yetiyor."

"Bence lastikler bu hafta sonu aslında oldukça iyiydi. Tüm yarış boyunca tam gaz gittim ve lastik yönetimi yapmadım, sadece mümkün olduğunca yakın olmaya çalışıyordum. Fakat dediğim gibi [Max] çok hızlıydı, genel olarak cevap bulamadığım şekilde başka bir seviyedeydiler." dedi.

Hamilton, Monza'da cevap verip veremeyecekleri sorulduğunda ise, "Hazırladığımız herhangi bir güncelleme yok. Orada farklı bir kanat ve farklı bir yere basma gücü seviyesi olacak. Yani belki, fakat göreceğiz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images