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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Hamilton: “Red Bull şampiyonluk mücadelesinde öne geçti”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, mayıstaki İspanya Grand Prix’sine kıyasla Red Bull’un şu anda şampiyonluk mücadelesinde performans olarak “biraz öne geçtiğini” söyledi.

Hamilton: “Red Bull şampiyonluk mücadelesinde öne geçti”

İspanya Grand Prix’si, Monako ve Bakü’deki cadde pistlerinde düzenlenen yarışlardan önceki son duraktı. Barselona’da Hamilton galip gelirken ana rakibi Max Verstappen ikinci olmuştu. Ayrıca Ferrari de pist düzeninden kaynaklı bir avantaj yakalayarak yarışa ön sıralardan başlama hakkı elde eden bir diğer takımdı.

Cadde pistlerindeki iki yarışı ise Red Bull kazandı. Max Verstappen, Bakü’de lider götürdüğü yarışı lastik patlaması nedeniyle tamamlayamazken takım arkadaşı Sergio Perez, zaferi takıma getiren isim oldu.

Verstappen, pazar günkü Fransa Grand Prix’sine pole pozisyonundan başlayacak. Fransa Grand Prix’si F1 takvimine 2018’de geri döndükten sonra Paul Ricard’da ilk kez Mercedes dışında bir aracın sıralama turlarında zirveye yerleşmiş oldu. Hamilton, bunun Barselona yarışı sonrasındaki 6 haftada Red Bull’un kaydettiği ilerlemeyi yansıttığını belirtti.

Sıralama turları ardından konuşan İngiliz pilot, “Gridde ikinci ve üçüncü olmamız harika çünkü bu bizim [yarışta] Red Bull’ların arasına girmemizi sağlıyor.”

“Fakat, [aramızdaki fark] her zamankinden daha az. Bizim Barselona’da olduğumuzdan daha öne geçmişler gibi gözüküyor.” dedi.

Hamilton'ın aracında, sıralama turları öncesinde son dakika ayar değişiklikleri yapıldıktan sonra 7 kez dünya şampiyonu, ikinci sıraya yerleşti. Monako ve Bakü'de lastik ısıtmak konusunda yaşadıkları sorunlar göz önüne alındığında Fransa'da Mercedes'in Red Bull'a karşı nasıl bir performans göstereceği akıllarda bir soru işaretiydi.

Hamilton, Paul Ricard'a gelmeden önce “bu hafta sonundan ne beklediğini gerçekten bilmediğini” ve “kesinlikle daha güçlü olmayı umduğunu" belirtti.

"Doğal olarak, tüm hafta sonu ilk beşte ya da ilk dörtte yer aldık."

“Fakat harika hissetmiyordum ama elbette öncesinde kesinlikle daha kötüydü.”

"Red Bull'ların her yerde güçlü olacaklarını biliyorduk. Cadde pisti veya başka bir pist, nerede olduğumuz fark etmeksiniz hep çok güçlüler."

"Yine de biz, bazı noktalarda gelişmek  için çalışmaya devam etmeliyiz."

"Açıkçası, [sıralamalarda] çoğunlukla düzlüklerde geride kaldığımızı duydum, bu yüzden bunun sebebini anlamaya çalışacağız.”

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