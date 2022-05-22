Hamilton: "Red Bull pilotlarıyla mücadele edebilirdim"

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Mercedes, İspanya Grand Prix'sine bir dizi güncelleme getirdi ancak Hamilton, sıralama seansında araçta zorlanmaya devam ettiğini söyledi ve seansı altıncı tamamladı.

Yarışın ilk turunda Magnussen ile temas eden Hamilton, lastik patlattı ve pite gelmek zorunda kaldı. İngiliz pilot yarışa liderin 50 saniye gerisinde döndü.

Hamilton radyodan Mercedes'e, motoru korumanın daha iyi olacağını söyledi ancak takım, hâlâ sekizinci olabileceğini söyledi.

Hamilton, daha sonra dördüncü sıraya kadar yükseldi ancak su sızıntısı nedeniyle yavaşlayınca Sainz'a pozisyon kaybetti ve damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

İngiliz, yarış temposunun "çok daha iyi" olduğunu ve aracın uzun sürüşlerde güncellemeler sayesinde "çok daha güzel" hissettirdiğini, bu sayede Red Bull ile mücadele edebileceğini düşündüğünü söyledi.

Hamilton, "Bu doğru yönde gittiğimizin işareti."

"Bir noktada yeniden galibiyetler için mücadele edebileceğimize şüphem yok çünkü bugün, temas yaşamasaydım Red Bull pilotlarıyla mücadele ediyor olurdum."

"Bu da bir noktada galibiyet için mücadele edebileceğime dair umut veriyor." dedi.

Hamilton, Mercedes'in George Russell'ın aracında "bir şey denediğini" ve sıralamada, bunun daha iyi bir seçenek olduğunun ortaya çıktığı için kendisinin de Monako'da aynı şeye sahip olacağını söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, battles with Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton, gridde yükselmenin "galibiyet gibi" hissettirdiğini ve "bunca şey yaşayıp, bu kadar geriden geldikten sonra bunun bir galibiyetten daha iyi olduğunu" söyledi.

Hamilton ayrıca cumartesi günü konuştuğu hasta bir çocuğun kendisine ilham verdiğini belirtti.

Hamilton, "Yarışta çok gerilerden başlayarak biraz sıkıntı yaşadım." dedi.

"Dün konuştuğum, benim küçük ilham kaynağım olan bir kız vardı, ölümcül hasta olan beş yaşındaki Isla, 'Yarın benim için yarışı kazanabilir misin?' dedi."

"Ben de, 'Yarışı kazanabilir miyim bilmiyorum ama her şeyimi vereceğim.' dedim. Benim için bir galibiyet gibi oldu ve bunu ona adıyorum." dedi.