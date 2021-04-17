Hamilton, Red Bull pilotlarını geride bıraktığı için şaşkın

Red Bull, Bahreyn'de hız avantajına sahipti ve Imola'daki son antrenman seansında da yine hızlı görünüyorlardı.

Ancak Hamilton, sıralama turlarının son bölümünde kusursuz bir tur çıkarmayı başardı ve Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez'in hatalarından da faydalanarak kariyerinin 99. pole pozisyonunu kazandı.

Sıralama turları tamamlandığında, Perez'den sadece 0.035 saniye önde olan Hamilton, Verstappen'in ise 0.087 saniye önündeydi.

Seansın ardından konuşan Hamilton, bu hafta sonu Mercedes'in Red Bull'dan tur başına 0.6 saniye daha yavaş olduğunu düşündüğü zamanlar olduğunu ve bu yüzden pole pozisyonunu kazandığı için şaşırdığını belirtti.

Hamilton, "Kesinlikle iki Red Bull'un önünde olmamızı beklemiyordum. Bu hafta sonu gerçekten çok hızlılar. 0.6 saniye önde oldukları zamanlar vardı ve nerede olacağımızı gerçekten bilmiyorduk."

"Fakat aracımız, hafta sonunun başından itibaren çok daha iyi hissettiriyordu. Bu yüzden aradaki farkı azaltmak adına takımın ortaya koyduğu tüm bu çabaya gerçekten şapka çıkarıyorum." dedi.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ise sıralama turlarında temiz bir turu bir araya getirmekte zorlandı ve sekizinci oldu.

Bu, Hamilton'ın iki Red Bull'a karşı özellikle yarışın başlangıcında tek başına mücadele edeceği anlamına geliyor.

Rakiplerine karşı tek başına yarışacağının söylenmesi üzerine Hamilton, "Bunu seviyorum. Mücadeleyi seviyorum. Sonunda iki Red Bull'u geride bırakmış olmamız harika."

“Bence stratejiyi kesinlikle zorlaştıracak ve yarın bizim için gerçekten büyük bir mücadele olacak, çünkü baktığınızda harika bir yarış temposuna sahipler. Dün uzun sürüşlerdeki hızlarının en iyisi olduğunu düşünüyorum."

"Yine de çok mutluyum, çünkü ilk turum gerçekten çok güzeldi, çok temizdi. İkinci turda bazı şeyleri daha iyiyi yaptım fakat ilk tur kadar iyi değildi." dedi.