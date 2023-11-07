Hamilton: "Red Bull, önümüzdeki birkaç yıl boyunca önde olacak"

Mercedes, Birleşik Devletler Grand Prix'si için yeni bir taban tasarımıyla cesaretlenmişti. Hamilton, Austin'deki yarışı ikinci sırada tamamladıktan sonra diskalifiye edildi ancak Meksika'da ikinci sırayı elde etti.

Ancak takım Brezilya'da korkunç bir hafta sonu geçirdi. Her iki pilot da lastik aşınmasından muzdaripti ve Hamilton, Pazar günkü yarışı sekizinci sırada bitirdi.

Yarışın ardından basına verdiği demeçte, "Zor bir gün geçireceğimizi biliyordum."

"Dün beklenmedik bir tempo düşüklüğüyle lastikleri yiyip bitirdim. Bugün daha iyi sürdüm ama yavaştık." dedi.

Yeni Las Vegas Pisti'ndeki bir sonraki yarışta aracının daha iyi performans göstermesini bekleyip beklemediği sorulduğunda Hamilton, "Bunu beklemiyorum, ama olabilir. Bu araçla hiçbir şey kesin değil." yanıtını verdi.

Yarışı kazanan Max Verstappen'in bir dakikadan fazla gerisinde bitiren Hamilton, Mercedes'in yakın gelecekte Red Bull'u yakalayacağına pek inanmıyor.

"Nihayetinde yapabileceğim tek şey iyimser kalmaya çalışmak."

"Bence Red Bull o kadar uzakta ki, önümüzdeki birkaç yıl boyunca çok net bir şekilde lider olacaklarını düşünüyorum."