Hamilton: "Red Bull muhtemelen gelecek yıla odaklandı"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, George Russell'ın yaptığı kazanın da yardımıyla pazar günü podyuma çıkmayı başardı. İngiliz pilot aslında son bölümde pistteki en hızlı isimlerden birisiydi fakat dar pistte Russell'ı geçemedi. Yarıştan sonra konuşan Hamilton, üçüncü olduğu Singapur GP ile alakalı şöyle dedi: "Bence sanal güvenlik aracı arkasında pite girmek doğru karardı." "O noktada risk almamız gerekiyordu, bu adamlardan bazılarını geçme ve kazanma şansımız vardı." "Bence gerçekten iyi bir tempomuz vardı; takım bu konuda harika bir iş çıkardı." "Sanırım sanal güvenlik arası periyodunda George ikinci sıradaydı. Onun yerinde olsaydım, muhtemelen dışarıda kalır ve en azından McLaren'ı geride tutardım. Fakat denedik." "Bu çocukları kovalamak gerçekten eğlenceliydi. Fakat geçiş yapmak çok zordu." Son bölümde Russell'dan daha mı hızlı olduğu sorusuna Hamilton, "Tur zamanlarına bakarsak, sanırım yarım saniye kadar öndeydim. Fakat burada geçiş yapmak çok zor, öndeki araçla aranızda bir buçuk saniye fark olması gerekiyor." "Gerçekten şaşırtıcı olan şey, sert lastiğin düşündüğümüz kadar tempo kaybetmemesiydi. Ayrıca arayı kapatmaya çalışırken lastiklerimiz ciddi şekilde aşındı." cevabını verdi. Yarışı kazanabileceğine inanıp inanmadığı sorusuna Hamilton, "Bence Carlos bugün gerçekten iyi bir tempoya sahipti. Bu yüzden bugün kazanmanın kolay olacağını söyleyemem."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, arrives on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Fakat aracımız çok güçlüydü. Bence daha iyi bir sıralama turları geçirseydim, belki üçüncü olsaydım, o zaman daha iyi bir yerde olabilirdik. Bence takım olarak birlikte daha iyi çalışabilirdik."

"Araçlar biraz ayrıldığında, başka bir takımdan iki sürücüye karşı çalışmak gerçekten zorlaşıyor." "O yüzden daha iyi bir iş çıkarmam gerekiyor. Fakat herkesin yapmaya devam ettiği sıkı çalışma için minnettarım." "Garajdaki çocuklar harika pit stoplar yaptılar ve hafta sonu boyunca kusursuz bir performans sergilediler." "Strateji ve diğer pek çok konuda durum böyleydi. Yani ilerleme kaydediyoruz." "Sadece çalışmaya devam etmeliyiz." cevabını verdi. Red Bull bu hafta beklentilerin çok altında kaldı ve bu durum sonraki haftalar için diğerlerine ümit veriyor. Hamilton bu konuda, "Doğrusu, bilmiyorum." "Bu hafta sonu diğerlerini pek izlemedim, bu yüzden neden hızlarının düştüğünü bilmiyorum." "Fakat diğer takımların hızını görmek harika. McLaren'lar epey hızlandı, Ferrari'nin gerçekten hızlandığını görmek harika." "Muhtemelen artık araçlarını (Red Bull) geliştirmiyorlar. McLaren buraya güncelleme getirdi. Diğerleri de güncelleme yapıyor, Red Bull ise gelecek yılın aracı üzerinde çalışıyor." "Daha az rüzgar tüneli zamanları var, bu yüzden muhtemelen bu yılki haklarının bazılarını gelecek yıl için kullanıyorlar." "Onlar o kadar öndeler ki belki de araçlarını daha az geliştiriyorlar, oysa biz hâlâ mevcut aracımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Her şeyi zaman gösterecek." dedi.