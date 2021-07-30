Hamilton: “Red Bull, Mercedes'ten hâlâ biraz daha hızlı”

Geçtiğimiz Britanya Grand Prix’sinde Hamilton, Red Bull'un 5 yarışlık galibiyet serisini bozarak zaferin sahibi oldu. 7 kez dünya şampiyonu, ilk turda Max Verstappen’le temas yaşadı ve kazaya sebep olmaktan 10 saniye zaman cezası aldı. Fakat yarışın devamında güçlü bir tempo yakalayan Hamilton, kendi ülkesinde ilk sırada finiş görmeyi başardı.

Böylece, hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında Red Bull ile Mercedes arasındaki puan farkı oldukça azalmış oldu. Bunun yanı sıra, Alman takımın Silverstone’da W12’ye getirdiği güncellemelerin de Mercedes’in hız açısından gelişmesine yardımcı olduğu görüldü.

Fakat Hamilton’a göre Red Bull’un cumartesi günkü sprint yarışındaki etkileyici hızı, Mercedes’in hâlâ rakiplerine karşı olmak istedikleri noktaya gelmediğini gösteriyor.

Macaristan Grand Prix’si öncesinde verdiği demeçte Hamilton, “Bence, [Red Bull] hâlâ bizden biraz daha hızlı.”

“Kesinlikle bu güncellemeyi, bazı yarışlarda gördüğünüz büyük farkı kapatabileceğimizi düşünerek getirmedik.”

“Burası [Macaristan] gibi yerlerde, sahip oldukları potansiyelle birlikle bence hâlâ üstünlüğe sahipler.”

“Ancak yine de onlara yaklaşarak işlerini zorlaştırabiliriz. Yine de onların seviyesine ya da daha yüksek bir seviyeye gelebilmemiz için yapmamız gereken çok iş var.” dedi.

Hungaroring'in dar ve bol virajlı pist düzeni, Red Bull'un yüksek yere basma gücüne sahip aracına daha uygun gözükse de Hamilton, frenleme açısından kendisinin avantaj yakalayabileceği konusunda umutlu.

İngiliz pilot, “Bu eski bir pist, artık böyle pistler yapmıyorlar. Sürüş stili açısından agresif pilotlara daha uygun bir pist ve ayrıca burada, ne kadar geç fren yaptığınız da büyük önem taşıyor.” diye ekledi.

Hamilton’ın takım arkadaşı Valtteri Bottas da Red Bull’un hızlı olduğunun farkında olduklarını ancak takım olarak çok çalıştıklarını ve Macaristan’a hazırlıklı geldiklerini vurguladı.

Fin pilot, "Bu hafta sonu mücadelenin yakın olacağını düşünüyorum. Son yarışlarda hangi pistte olursak olalım Red Bull'un çok hızlı olduğunu gördük. Fakat Lewis'in de dediği üzere her zaman olduğu gibi, bir takım olarak çok çalışıyoruz, bu yarış için çok fazla hazırlık yaptık ve burayla ilgili önceki yıllardan gelen tüm bilgileri kullanarak Silverstone'dan daha iyi olmaya çalışıyoruz."

"Bu yüzden, ben de burada daha önce yaptığımdan daha iyi bir performans göstermeyi bekliyorum. Bir takım olarak işimize odaklanmalı, belki de dışarıda olan şeylere daha az dikkat etmeli ve işimizi yapmaya çalışmalıyız. O zaman her şey mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, 2nd position Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images