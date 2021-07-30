Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Russell: “Hiçbir kural, Verstappen/Hamilton kazasının tekrar yaşanmasını engelleyemez” Sonraki / Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Hamilton: “Red Bull, Mercedes'ten hâlâ biraz daha hızlı”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix’sindeki galibiyetine rağmen Red Bull’un hız açısından hâlâ Mercedes’ten önde olduğunu düşünüyor.

Hamilton: “Red Bull, Mercedes'ten hâlâ biraz daha hızlı”

Geçtiğimiz Britanya Grand Prix’sinde Hamilton, Red Bull'un 5 yarışlık galibiyet serisini bozarak zaferin sahibi oldu. 7 kez dünya şampiyonu, ilk turda Max Verstappen’le temas yaşadı ve kazaya sebep olmaktan 10 saniye zaman cezası aldı. Fakat yarışın devamında güçlü bir tempo yakalayan Hamilton, kendi ülkesinde ilk sırada finiş görmeyi başardı.

Böylece, hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasında Red Bull ile Mercedes arasındaki puan farkı oldukça azalmış oldu. Bunun yanı sıra, Alman takımın Silverstone’da W12’ye getirdiği güncellemelerin de Mercedes’in hız açısından gelişmesine yardımcı olduğu görüldü.

Fakat Hamilton’a göre Red Bull’un cumartesi günkü sprint yarışındaki etkileyici hızı, Mercedes’in hâlâ rakiplerine karşı olmak istedikleri noktaya gelmediğini gösteriyor. 

Macaristan Grand Prix’si öncesinde verdiği demeçte Hamilton, “Bence, [Red Bull] hâlâ bizden biraz daha hızlı.”

“Kesinlikle bu güncellemeyi, bazı yarışlarda gördüğünüz büyük farkı kapatabileceğimizi düşünerek getirmedik.”

“Burası [Macaristan] gibi yerlerde, sahip oldukları potansiyelle birlikle bence hâlâ üstünlüğe sahipler.”

“Ancak yine de onlara yaklaşarak işlerini zorlaştırabiliriz. Yine de onların seviyesine ya da daha yüksek bir seviyeye gelebilmemiz için yapmamız gereken çok iş var.” dedi.

Hungaroring'in dar ve bol virajlı pist düzeni, Red Bull'un yüksek yere basma gücüne sahip aracına daha uygun gözükse de Hamilton, frenleme açısından kendisinin avantaj yakalayabileceği konusunda umutlu.

İngiliz pilot, “Bu eski bir pist, artık böyle pistler yapmıyorlar. Sürüş stili açısından agresif pilotlara daha uygun bir pist ve ayrıca burada, ne kadar geç fren yaptığınız da büyük önem taşıyor.” diye ekledi.

Hamilton’ın takım arkadaşı Valtteri Bottas da Red Bull’un hızlı olduğunun farkında olduklarını ancak takım olarak çok çalıştıklarını ve Macaristan’a hazırlıklı geldiklerini vurguladı.

Fin pilot, "Bu hafta sonu mücadelenin yakın olacağını düşünüyorum. Son yarışlarda hangi pistte olursak olalım Red Bull'un çok hızlı olduğunu gördük. Fakat Lewis'in de dediği üzere her zaman olduğu gibi, bir takım olarak çok çalışıyoruz, bu yarış için çok fazla hazırlık yaptık ve burayla ilgili önceki yıllardan gelen tüm bilgileri kullanarak Silverstone'dan daha iyi olmaya çalışıyoruz."

"Bu yüzden, ben de burada daha önce yaptığımdan daha iyi bir performans göstermeyi bekliyorum. Bir takım olarak işimize odaklanmalı, belki de dışarıda olan şeylere daha az dikkat etmeli ve işimizi yapmaya çalışmalıyız. O zaman her şey mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, 2nd position

Valtteri Bottas, Mercedes W12, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, 2nd position

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Russell: “Hiçbir kural, Verstappen/Hamilton kazasının tekrar yaşanmasını engelleyemez”

Önceki haber

Russell: “Hiçbir kural, Verstappen/Hamilton kazasının tekrar yaşanmasını engelleyemez”

Sonraki haber

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Macaristan GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!

49 dk
2
Formula 1

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider

4 s
3
Formula 1

Red Bull, yeniden inceleme talebi için Albon'un yaptığı testleri anlattı

30 dk
4
Formula 1

Wolff: “Red Bull, Hamilton’a karşı ‘amatörce’ gibi söylemler kullanmamalıydı”

1 s
5
Formula 1

FIA'nın Red Bull'un yeniden inceleme talebini reddetmesinin yol açtığı daha büyük gizemler

2 s
Son Haberler
Red Bull, ırkçı mesaj atan çalışanı ile yollarını ayırdı
F1

Red Bull, ırkçı mesaj atan çalışanı ile yollarını ayırdı

5dk
Red Bull, yeniden inceleme talebi için Albon'un yaptığı testleri anlattı
F1

Red Bull, yeniden inceleme talebi için Albon'un yaptığı testleri anlattı

30dk
Macaristan GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!
F1

Macaristan GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!

49dk
McLaren: "Güncelleme getirmeyi sürdüreceğiz"
F1

McLaren: "Güncelleme getirmeyi sürdüreceğiz"

1 s
Wolff: “Red Bull, Hamilton’a karşı ‘amatörce’ gibi söylemler kullanmamalıydı”
F1

Wolff: “Red Bull, Hamilton’a karşı ‘amatörce’ gibi söylemler kullanmamalıydı”

1 s
Son Videolar
Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
3 s

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Red Bull, yeniden inceleme talebi için Albon'un yaptığı testleri anlattı
Formula 1

Red Bull, yeniden inceleme talebi için Albon'un yaptığı testleri anlattı

FIA'nın Red Bull'un yeniden inceleme talebini reddetmesinin yol açtığı daha büyük gizemler Britanya GP
Formula 1

FIA'nın Red Bull'un yeniden inceleme talebini reddetmesinin yol açtığı daha büyük gizemler

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton: “F1’de ilk kez ırkçılık karşısında yalnız başıma kalmadım” Macaristan GP
Formula 1

Hamilton: “F1’de ilk kez ırkçılık karşısında yalnız başıma kalmadım”

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"
Formula 1

Hamilton: "Yine olsa yine aynı hamleyi yapardım"

Webber: “F1, Hamilton ile Verstappen’in kıyasıya mücadele etmesine izin vermeli”
Formula 1

Webber: “F1, Hamilton ile Verstappen’in kıyasıya mücadele etmesine izin vermeli”

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor
Formula 1

Mercedes, FIA'nın son kararının Red Bull'un Hamilton'ı zedeleme girişimini durdurmasını umuyor

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"
Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

Mercedes’in, Britanya GP’de iyi performans göstermekten “başka çaresi yoktu”
Formula 1

Mercedes’in, Britanya GP’de iyi performans göstermekten “başka çaresi yoktu”

Çok Okunanlar Bugün

Macaristan GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.061 saniye önünde lider

Red Bull, yeniden inceleme talebi için Albon'un yaptığı testleri anlattı
Formula 1 Formula 1

Red Bull, yeniden inceleme talebi için Albon'un yaptığı testleri anlattı

Wolff: “Red Bull, Hamilton’a karşı ‘amatörce’ gibi söylemler kullanmamalıydı”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Red Bull, Hamilton’a karşı ‘amatörce’ gibi söylemler kullanmamalıydı”

FIA'nın Red Bull'un yeniden inceleme talebini reddetmesinin yol açtığı daha büyük gizemler
Formula 1 Formula 1

FIA'nın Red Bull'un yeniden inceleme talebini reddetmesinin yol açtığı daha büyük gizemler

Red Bull, Albon'a Hamilton'ın Britanya GP'deki ilk turunun çizgisini tekrarlatmış
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Albon'a Hamilton'ın Britanya GP'deki ilk turunun çizgisini tekrarlatmış

Red Bull, ırkçı mesaj atan çalışanı ile yollarını ayırdı
Formula 1 Formula 1

Red Bull, ırkçı mesaj atan çalışanı ile yollarını ayırdı

Hamilton: “Red Bull, Mercedes'ten hâlâ biraz daha hızlı”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Red Bull, Mercedes'ten hâlâ biraz daha hızlı”

Son Haberler

Red Bull, ırkçı mesaj atan çalışanı ile yollarını ayırdı
Formula 1 Formula 1

Red Bull, ırkçı mesaj atan çalışanı ile yollarını ayırdı

Red Bull, yeniden inceleme talebi için Albon'un yaptığı testleri anlattı
Formula 1 Formula 1

Red Bull, yeniden inceleme talebi için Albon'un yaptığı testleri anlattı

Macaristan GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!

McLaren: "Güncelleme getirmeyi sürdüreceğiz"
Formula 1 Formula 1

McLaren: "Güncelleme getirmeyi sürdüreceğiz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.