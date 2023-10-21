Hamilton: "Red Bull ile mücadele edebilmek için büyük bir adıma ihtiyacımız var"

Lewis Hamilton, sprint yarışının başında Max Verstappen'le aynı turları atmayı başardı fakat bir noktadan sonra avantaj Red Bull pilotundaydı.

Peş peşe güçlü turlar çıkaran Verstappen, yaklaşık 10 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hamilton ise ikinci olduğu yarışın ardından şöyle dedi: "Eğlenceli bir yarıştı."

"İlk viraja kadar iyi geldik, ardından Charles ile iyi bir mücadele verdik. Sonra Max'e yaklaşmaya çalıştım ama şu anda çok baskınlar."

"Ama biraz daha yaklaştığım için mutluyum, yarış boyunca onun temposuna ayak uydurmak için gitmemiz gereken uzun bir yol var fakat yine de podyuma geri döndüğüm için gerçekten mutluyum."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Verstappen'in altıncı sırada başlayacağı yarınki ana yarışa da değinen Hamilton, Hollandalı pilotun geriden başlamasının kendilerine yardım edebileceğini öne sürdü.

"Bu bize ön tarafta yardımcı olacak."

"Bugünkü hızıyla çok geçmeden ensemize gelecek ama bence Charles ve Lando ile iyi bir mücadelenin önünü açacak."

"Hepimizin temposu birbirine oldukça yakın, bu yüzden umarım yarın iyi bir mücadele verebiliriz."

"Eğer yarın hepimiz Max'i geride tutabilirsek bu harika olur. Fakat tutamazsak da endişeye gerek yok."