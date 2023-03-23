Hamilton: "Red Bull ile fark halen çok fazla"
Lewis Hamilton, nispeten iyi bir performans sergiledikleri Suudi Arabistan GP'sine rağmen farkın halen çok fazla olduğunu söylüyor.
En iyi dördüncü takım olarak göründükleri Bahreyn'den sonra Cidde'de daha iyi görünen, hatta Aston Martin ile benzer bir tempo tutturan Mercedes, mücadeleyi George Russell ile dördüncü, Lewis Hamilton ile beşinci tamamladı.
W14'ün yarış performansında biraz daha öne çıktığını düşünen Hamilton, halen Red Bull ile farkın çok fazla olduğunu düşünüyor.
RacingNews365'e konuşan Hamilton, "Araçtan maksimumu almaya çalıştığınızda tam anlamıyla bıçak sırtındasınız."
"Yarış esnasında araç çok daha kontrol edilebilir ve öngörülebilir oluyor."
"Hâlâ kendime güvenim yok ama elimden gelenin en iyisini yapıyorum."
"Durum hiçbir şekilde değişmedi, halen Red Bull'dan çok çok uzaktayız. Yine de Ferrari'nin arkamızda olduğunu görmek kesinlikle garip, bu bizim için olumlu bir şey."
"Cidde'de asfalt oldukça farklıydı, bu asfaltın neden bizim lehimize ve diğerlerinin aleyhine işlediğini pek anlayamıyoruz, dolayısıyla çıkarılacak olumlu dersler var."
"İlk birkaç yarış boyunca formumuz inişli çıkışlı olacak. Umarım en kısa zamanda bazı güncellemeler yapabilir ve aradaki farkı kapatmaya çalışabiliriz." dedi.
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