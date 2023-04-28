Hamilton: "Red Bull ile aramızda bu kadar fark olmasını beklemiyordum"

Mercedes, Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turlarında umduğunu bulamadı. Q2'de Mercedes pilotları, elenme riskiyle karşı karşıyaydı.

George Russell son turunda yaptığı bir hatayla Q2'de elenirken, takım arkadaşı Hamilton Q3'e kalmayı başardı ve Pazar günkü yarışa Fernando Alonso'nun yanında üçüncü çizgide başlayacak.

Yedi kez Dünya Şampiyonu pilot, neden yavaş kaldıkları hakkında şunları söyledi: "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, her şeyimizi ortaya koyuyoruz ancak ritmi yakalamak bu pistte kolay değil."

"Q2'de çok zorlandım. Açıkçası daha hızlıydım ama iyi bir son tur atamadım. Q3 turum gerçekten çok güzeldi, ancak Ferrari'yi yakalamak için biraz daha zamana ihtiyacım vardı."

Hafta sonundan beklentileri sorulduğunda Hamilton, "Açıkçası bu hafta sonu ne bekleyeceğimi gerçekten bilmiyordum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Red Bull'ların hızlı olacağını biliyordum ancak düzlüklerde bu kadar büyük bir fark olmasını beklemiyordum."

"Ancak elimizdeki hız bu, düzlüklerde ve orta sektörde daha yavaşız; bu yüzden araçta bunu düzeltmek için yapmamız gereken çok iş var. Bu gece biraz çalışabilirsek yarın biraz daha fazlasını elde edebilirim."

"Sürmesi en kolay araca sahip değiliz, bu yüzden üçüncü çizgide olmaktan mutluyum; başlamak için kesinlikle iyi bir pozisyondayız. Elbette takım olarak istediğimiz pozisyon bu değil çünkü kazanmak için buradayız."

"Ama herkes kazanmak istiyor ve herkes elinden geldiğince sıkı çalışıyor. Bu hafta sonu bir geliştirme yapmadık, bizi önümüzdeki mücadeleye biraz daha yaklaştıracağını umduğumuz bir güncelleme için çalışıyoruz. Ama umarım yarın biraz daha iyi bir mücadele verebiliriz." yanıtını verdi.