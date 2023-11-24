Hamilton, Red Bull iddiaları hakkında: "Red Bull'a geçmek benim için bir şey ifade etmeyecek"

Horner'ın Hamilton'ın Red Bull ile görüştüğü iddialarının ardından Hamilton bunu reddetti ve kendisiyle iletişime geçen kişinin Red Bull takım patronu olduğunu açıkladı.

Ancak RaceFans'a konuşan Horner, Hamilton'ın 'menajerlik grubundan' bir temsilcinin kendileriyle temasa geçtiğinde ısrar etti.

"Sadece ilgilerini ifade ediyorlardı ki bu alışılmadık bir şey değil."

Hamilton'ın Red Bull'a katılma isteğini reddetmesinin nedeninin, iki yıl önce kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi vermeleri olduğuna inanıyor.

"Nerede, kim ve neden detaylarına girmeyeceğim ama belki de bizimle görüşmeselerdi işlerini yapmamış olurlardı. Eğer Lewis'i bilgilendirmedilerse buna çok şaşırırım ama menajerlerin farklı sporcularla nasıl çalıştığını asla bilemezsiniz."

Bir Red Bull sözcüsü, takım ile iletişimi 2010 yılına kadar oğlunun kariyerini yöneten Hamilton'ın babasının kurduğunu öne sürdü.

Horner, Hamilton ile kişisel olarak hiçbir şey görüşmediğini açıkça belirtti: "Lewis ile Red Bull pilotluğu hakkında konuşmak için doğrudan hiçbir görüşme yapmadım."

Bugün Yas Marina'da basına konuşan Hamilton, Red Bull ile hiçbir görüşme yapmadıklarını dile getirdi.

Hamilton, "Takımdaki herkesle görüştüm ve kimse onunla konuşmamış, ama onlar bize ulaşmaya çalıştılar."

"Evde bulduğum ve üzerinde eski hattımın takılı olduğu telefonumu açtığımda yüzlerce mesaj olduğunu gördüm, bunlardan biri de Christian'dandı. Sezon sonunda bir araya gelip sohbet etmek istediğini söylüyordu, tabii ki bunu Toto'ya [Wolff, Mercedes takım patronu] bildirdim."

Red Bull şu ana kadar 21 yarışın biri hariç hepsini kazanarak 2023 sezonunu domine etti.

Ancak Hamilton, o aracı kullanmak yerine Mercedes'i tekrar zirveye çıkarmanın memnuniyetini yaşamak istediğini söyledi.

Fotoğraf: Erik Junius Christian Horner, Red Bull Racing

"Yeni bir sözleşme imzalayarak takıma olan bağlılığımı gösterdiğimi umuyorum."

"Gerçekçi olalım, burada yarışan her pilot kazanan bir araçta olmayı hayal ediyor. Belki de çok fazla başarı elde edemediğim gençlik günlerimde, belki de McLaren günlerimde bu çok daha çekici olurdu."

"Ancak bunu yarış perspektifinden ve olaylara bakış açımdan düşündüğümde, bu takıma geçtiğimde, takımla birlikte büyüme ve inşa etme vizyonuyla, başarı elde etmemiş bir takımda olmaktan keyif aldığımı açıkça gösterdim. Çünkü bu şekilde kazandığınızda daha çok keyif alırsınız."

"Her pilot Red Bull aracına bakıp onu kullanmak istese de - ki elbette ben de o aracı kullanmayı ve ne kadar iyi olduğunu deneyimlemeyi isterdim - ben o aracı yenmek için çalışmanın çok daha iyi bir his olacağına inanıyorum."

"Şu anda tüm zamanların en dominant aracına binmenin benim için pek bir şey ifade edeceğini sanmıyorum. Onları yenebilmek için takımımla birlikte çalışmanın sporda bırakacağım miras için daha iyi olacağını düşünüyorum."