Hamilton: "Red Bull için 'içecek firması' dediğim için haksızdım"

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Hamilton, 2011'de Red Bull'un kendisine yaptığı teklifi, takımın McLaren ve Ferrari gibi kendisini kanıtlamış üreticiler karşısında zirvede kalamayacağını düşünerek reddetmişti.

O dönemde Red Bull, art arda 4 şampiyonluk kazandığı dönemin başındaydı. Takım, 2010 ile 2013 yılları arasında Sebastian Vettel'le birlikte 4 pilotlar ve takımlar şampiyonluğu kazandı ancak 2014'ten sonra turbo V6 motor döneminde yükselişe geçen Mercedes ve Hamilton'a tam olarak cevap veremedi.

Ancak Hamilton'ın habere konu olan sözlerini söylemesinin ardından McLaren ve Ferrari eski şaşalı yıllarına dönemezken, Red Bull yıllar ilerledikçe Mercedes'in en istikrarlı rakibi haline geldi ve Max Verstappen 2021'de pilotlar şampiyonluğunu kazandı. Bu sene başlayan zemin etkili araçlar döneminde de Red Bull gücünü korurken bu sefer Mercedes sorunlu bir araçla geride kaldı.

Motorsport.com'un Verstappen'in sahip olduğu 93 puanlık fark hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Hamilton, Red Bull'u övdü ve eski sözlerini hatırlattı.

Hamilton, "Daha çok Adrian Newey ve ekibinden etkilendim."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Red Bull'ın genel olarak bir süredir harika araçlar yaptığını düşünüyorum. Eskiden onlar gerçekten sürüş yüksekliği fazla ve sürüklenmesi daha fazla araçlar üretirlerdi."

"Bu sene motorlarının diğerlerinden pek yavaş olmadığını fark ettiler. Geçmiş senelerde araçlarında daha fazla sürüklenme oluyordu."

"Harika iş çıkardılar. Geçmişte onlar hakkında söylediğim hiçbir şeyde, olumsuz bir şey söylemek istemedim."

"Yıllar önce onların sadece bir içecek şirketi olduğunu ya da ona benzer bir şey söylemiştim."

"Bu, daha çok üretici takımlar üzerine bahse gireceğinizi işaret eden bir ifadeydi ancak onlar beni ve herkesi yanıttılar. Harika iş başardılar."

"Ancak dahası, Adrian'ın üniversitedeyken tezini zemin etkili arabalar üzerine yaptığını bilmek. Yani, bu yıl yaptığı ve yarattığı şey sürpriz değil!"

"Etkileyici. Ancak takımımızdaki genç silahların yakalayacağına inanıyorum." dedi.