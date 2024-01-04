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Hamilton: "Red Bull hata yapmamak için büyük değişiklikler yapmayacak"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull'un çıkmaza girmemek için 2024 aracında büyük değişiklikler yapmayabileceğini söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in the garage

Kural değişikliklerinin yapıldığı 2022 sezonunun başından bu yana Mercedes'in bir şampiyona üçüncülüğü ve bir şampiyona ikinciliğinin yanı sıra bir galibiyeti bulunuyor.

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'a tasarım sürecini baştan başlatmanın ve Red Bull'a benzer bir tasarımla Milton Keynes merkezli takıma yetişmenin mümkün olup olmadığı soruldu.

GP Racing'e konuşan Hamilton, "Bu o kadar kolay değil."

"Denemeye devam etmeli, iyi parçaları tutmalı ve deneme yanılma yoluyla araca yeni parçalar takmalısınız."dedi.

Hamilton da Red Bull'u yakalamanın çocuk oyuncağı olmayacağını biliyor ama Mercedes'in W15'te Red Bull'un düşünmediği ya da denemeye cesaret edemediği şeyler yapabileceğini düşünüyor.

"Red Bull'un büyük bir değişiklik yapmaya cesaret edemediğini hayal edebiliyorum çünkü bunun doğru yön olmayacağından korkuyorlar."

"Bizim işimiz her hafta performansımızı sürekli olarak geliştirmek."

"Her zamankinden daha büyük hedeflerimiz var çünkü kapatmamız gereken büyük bir fark var."

Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

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