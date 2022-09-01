Hamilton: "Red Bull harika bir takım"

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Hamilton, geçen sene Red Bull pilotu Max Verstappen'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermiş ve kazanabilecek gibi görünürken, son anda yaşananlarla kaybetmişti.

Verstappen bu sene ikinci şampiyonluğunu kazanmaya doğru giderken Hamilton ise son 10 senedir pek alışkın olmadığı bir yerde yer alıyor.

Red Bull geçen sene takımlar şampiyonluğunu Mercedes'e kaptırmıştı ancak bu sene, 2013'ten sonra ilk kez o şampiyonluğu da kazanacak gibi duruyor.

Sky Sports F1'e konuşan Hamilton, "Aracımızda iyi olan ve performansa sahip bazı şeyler var. Bu sadece onu kullanıp kullanamayacağımızla ilgili. Her tür pistte iyi çalışan bir araca sahip olmak istiyorsunuz. Red Bull gittiğimiz yerlerin çoğunda çalışıyor ve nasıl çalıştıracağını biliyor."

"Red Bull'un aero dengesi iyi, sürüş yüksekliği kalitesi iyi, tümseklerde sorun yaşamıyorlar."

"Onlar harika bir takım ve harika iş çıkardılar. Red Bull geçen sene de harika bir araca sahipti." dedi.

Hamilton, Kanada ile Macaristan GP aralarında 5 kez podyuma çıkmıştı ancak o seri, son yarış Belçika GP'nin ilk turunda Fernando Alonso ile geçirdiği kazanın ardından sona erdi.

Hamilton, ilk 14 yarışın ardından 146 puanla pilotlar şampiyonasında 6. sırada yer alıyor. Onun önünde ise 170 puana sahip takım arkadaşı George Russell bulunuyor.