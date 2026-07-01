Hamilton: "Red Bull artık çok daha dişli bir rakip"

Sezonun başından beri ağırlık sorunuyla mücadele eden Red Bull, ilk yedi yarışta bu yükün bir kısmından kurtulsa da asıl büyük güncelleme hamlesini kendi evi olan Avusturya'da yaptı. Yaklaşık 9 kilo hafifleyen araç, Max Verstappen'in Q3'teki spinine kadar pole pozisyonu mücadelesinde kalmasını sağladı.

Yarıştaysa Verstappen, Hamilton'ı pist üstünde geride bırakarak lider George Russell ile arasındaki 10 saniyelik farkı finiş çizgisine kadar 2 saniyenin altına indirdi.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Aracın ağırlık fazlasına rağmen Monako gibi pistlerde zaten güçlü olduğunu hatırlatan Hamilton, Red Bull'un bu hamleyle düzenli olarak ön sıralarda mücadele edebileceğini belirtti.

Avusturya hafta sonunun ardından basına konuşan Hamilton, şu ifadeleri kullandı: "Avusturya hafta sonunda ileriye yönelik devasa bir adım attılar.”

“Yeni güncellemeleri sayesinde en az 3-4 ondalık elde ettiklerini düşünüyorum. Bu avantajın sadece 3 ondalığı araçtan attıkları ağırlıktan geliyor; ki Monako gibi bazı yarışlarda 9 kilo fazlaları olmasına rağmen bize ne kadar yakın olduklarını düşünürsek bu çok büyük bir oran."

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Red Bull’un gelişim hızına dikkat çeken Britanyalı pilot, sözlerini şöyle tamamladı: "Zaten iyi bir araca sahip olduklarını net bir şekilde gösterdiler.”

“Üstelik şimdi hem ağırlık azalttılar hem de üzerine bir sürü aerodinamik güncelleme eklediler; önümüzdeki yarışlarda bunların kesinlikle hesaba katılması gerekiyor. Red Bull artık çok daha dişli bir rakip.”