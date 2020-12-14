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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Red Bull galibiyeti Mercedes'in 2021'de mücadele içinde olacağını gösteriyor"

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Hamilton: "Red Bull galibiyeti Mercedes'in 2021'de mücadele içinde olacağını gösteriyor"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Lewis Hamilton Red Bull’un Pazar günü Abu Dhabi’deki sezon finalinde aldığı galibiyetin kendisi ve Mercedes’in 2021’de “mücadele içinde olacağını” gösterdiğini düşünüyor.

Max Verstappen Abu Dhabi GP’sini domine ederek Red Bull’a bu sezonki 2. galibiyetini getirirken Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton sırasıyla 2. ve 3. oldular.

Verstappen Yas Marina pistindeki her tura liderlik ederken lastikleriyle zorlanan Bottas da Hamilton da Hollandalı pilotla aralarındaki farkı kapatamadı.

Sonucun şampiyonluğa etkisi olmasa da – Mercedes de Hamilton da geçtiğimiz ay şampiyonluklarını ilan ettiler - Hamilton yarışın, Mercedes’in gelecek sene Red Bull tarafından zorlu bir mücadeleye sürükleneceğini gösterdiğini düşünüyor.

Abu Dhabi’deki yarış sonrasında konuşan Hamilton: “Gelecek sene bir mücadele içinde olacağımız açıkça görülüyor.”

“Kuşkusuz güçlü olacaklar çünkü Verstappen’in bu sene sürdüğü araç aşağı yukarı gelecek seneki araçla aynı, aynısı bizim için de geçerli."

“Bu meydan okuma ve gerçekleşmesini umduğum mücadele için heyecanlıyı

“Bu meydan okuma ve gerçekleşmesini umduğum mücadele için heyecanlıyım.” 

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Bottas ise Verstappen’in galibiyetine rağmen 9 puanlık bir farkla sürücüler şampiyonasını 2. sırada tamamlamayı başardı.

Bottas Hamilton’un fikirlerini onaylayarak sezonun son turunda Red Bull’a karşı yenilmelerinin kış arasına girmeden önce Mercedes için fazladan motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

Bottas: “Büyük resmi düşünürsek şimdi bu takımda, Red Bull’a karşı sezonun son yarışında mağlup olmamız bunun bir daha tekrarlanmamasını sağlamak adına kış arasında daha da çok çalışmamız için motivasyon olacak.”

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff yenilgiyi ucuz atlatılan bir uyarı olarak nitelerken pist kenarı mühendislik direktörü Andrew Shovlin takımın şimdi ön tarafta neden bu denli rekabetçi olamadıklarını anlamak için çalışması gerektiğini söyledi.

Yarış sonrasında konuşan Shovlin, “Bugün esasen en iyi araca sahip değildik.” dedi.

“Daha fazlasını çıkarabilir miydik, yoksa araç düzeni açısından bulunduğumuz konumla mı alakalıydı, ya da pistin Red Bull’a daha uygun olmasından kaynaklanan bir şey miydi bakıp görmemiz gerek.”

“Basitçe doğru anlamadığımız çok şey var ve önümüzdeki haftalarda içerisine dalmamızı gerektirecek yapılacaklar listesinin bir parçası.”

“Araç hızı bakımından bir farkımız yoktu yani bir açıdan dünkü yarışı kendimiz elimizden kaçırdık, yakın bir mücadeleydi ama bugün baktığımda pole’de aracımız olmadığı takdirde yine zorlanacağımızı düşünüyorum.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Luke Smith

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