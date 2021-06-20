Hamilton: “Red Bull, düzlüklerde daha hızlıydı”

Paul Ricard’da gerçekleşen yarışta son tura kadar liderlik için mücadele devam etti. Yarışa ikinci sıradan başlayan Hamilton, startta şampiyonluk rakibi Max Verstappen’in yaptığı hata ile pist dışına taşmasından faydalanarak ilk sırayı aldı. Sonrasında ise iki pilot yarış boyu mücadele etmeye devam etti. Fakat, Red Bull’un pit stratejisi ve Verstappen’in harika sürüşüyle bu savaşın galibi Hollandalı pilot oldu.

İnişli çıkışlı bir yarışın ardından konuşan Hamilton, Verstappen’in düzlüklerde daha hızlı olduğunun altını çizdi ancak yine de sonucundan aslında mutlu olduğunu ekledi.

İngiliz pilot, “Max’i tebrik ederim, çok iyi bir iş çıkardı.”

“Düzlüklerde daha hızlıydılar ve zor bir cuma günü geçirdiğimiz göz önünde bulundurulduğunda, sonucumdan memnunum.”

“Hızımız kesinlikle iyiydi, bu ortadaydı. Bugün en çok düzlüklerde zaman kaybettiğimizi gördünüz, bu yüzden bunu iyice incelemeli ve neden olduğunu bulmalıyız. Ancak yine de iyi bir pakete sahibiz ve bugün o pozisyonu nasıl kaybettik bilmiyorum.” yorumlarını yaptı.

Hamilton, Verstappen’in erken pit stratejisiyle ilgili de görüşlerini ifade etti ve rakibinin bugün strateji açısından daha avantajlı olduğunu kabul etti.

“[Stratejilerinin] ne kadar güçlü bir sonuç vereceğini bilmiyorduk ama şaşırtıcı olan şey ise ön lastiğin nasıl bu kadar hızlı bittiğiydi."

"Ancak kesinlikle güçlü bir stratejileri vardı ve bugün çok işe yaradı.”

Ardından Hamilton’a, Hollandalı pilot pit stop yaptığında aklından ne geçtiği ve kendisinin pite gelmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği soruldu.

“Zaten benden çok daha hızlıydı, bu yüzden tek seçenek pistte kalmaktı. Aksi takdirde, pitten çıktığında hemen bana yetişirdi ve düzlüklerde çok iyi oldukları için onu arkamda tutamazdım. “

“Bu yüzden tek seçeneğimiz olabildiğince uzun bir süre pistte kalmak ve lastiklerin tamamen aşınmamasını ummaktı.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 1 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images