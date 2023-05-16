Hamilton, Red Bull dominasyonundan korksa da yeni kuralları savunuyor

2022'de gelen yeni zemin etkili araçlar döneminde Formula 1, Red Bull dominasyonu ile karşılaştı ve arkasındaki takımlarla farkın bük olduğu görüldü. Geçişlerin yeniden zorlaşmasının ardından olumsuz yorumlar ortaya çıkmaya başladı.

Yeni kurallarla birlikte aerodinamik yapıda büyük değişiklikler yapıldı ve pist üstündeki mücadelelerin iyileşmesi hedeflendi.

Yeni kuralların ilk senesinde pist üstü mücadele artmış ve cesaret verici bir durum ortaya çıkmıştı ancak bu sene mücadelelerde bir azalma olduğu görüldü. Özellikle Azerbaycan GP'nin olaysız geçmesinin ardından eleştiriler yükseldi.

İlk 5 yarışı Red Bull'un rahat bir şekilde domine etmesi, pist üstünde yaşananlara yardımcı olmadı.

Sporun yanlış yönde gittiği yönündeki yorumlar sorulduğunda Hamilton, "Bence bu, buna bakmanın gerçekten olumsuz bir şekli."

"Yeni şeyler denememiz iyi, ilerlemeye ve gelişmeye devam etmemiz önemli - teknoloji gelişiyor."

"Sadece, takımlar arasında bu kadar fark görüyor olmamız talihsiz bir durum. Gelecek için çözümün ne olduğunu bilmiyorum ancak ileriye dönük olarak ilerlememiz için bu kurallara adapte olmaya etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde daha iyi bir iş yapmazsak, yapmaya çalıştığımız şeyi yapamazsak, yıllarca - 2026'ya kadar - aynısı olabilir."

"Araçları zıplama olmazsa seviyorum ancak aynı zamanda biraz ağırlar. Araçları ağırlaştırmanın iyi bir fikir olduğunu söyleyemem." dedi.