Hamilton: "Red Bull daha iyi bir stratejiye sahipti"
Lewis Hamilton, galibiyet için savaştığı Meksika Grand Prix'sinde Red Bull'un gerisinde kalmasının sebebini strateji farkı olarak açıkladı.
Hamilton, Meksika'da gerçekleşen yarışa Max Verstappen ve George Russell'ın ardında üçüncü sıradan başlamıştı.
İyi bir startın ardından takım arkadaşını geçerek ikinciliğe yükselen Hamilton, yarışın ilk bölümünde orta lastiklerle iyi bir performans gösteriyordu.
Pit stopun ardından sert lastiklere geçen Mercedes pilotu, bu lastiklerden umduğu performansı bulamadı ve lider Verstappen ile arayı kapatamadı.
İlk pit stopun ardından orta lastik takan Verstappen'in, bir pit stop daha yapması bekleniyordu ancak Hollandalı pilot; mevcut lastikleriyle damalı bayrağı gördü ve Hamilton ile farkın kapanmasına izin vermemiş oldu.
Hamilton, "Sanırım ilk bölümde Verstappen'e çok yakındım, ama bence Red Bull bugün açıkça çok hızlıydı."
"Belki de daha iyi lastik stratejisine sahiplerdi, çünkü sert lastik seçiminin doğru olduğundan emin değilim."
"Yarışa yumuşak lastikle başlamamız gerektiğini düşündüm, ancak orta lastikle başladık. Yarışın başlangıcında sorun yoktu ama daha sonrasında sert lastik bizi zorladı. Max'i tebrik ederim." dedi.
Yarış sonunda seyirciler tarafından yuhalanması hakkında Hamilton, "Burada gerçekten harika bir seyirci kitlesi var."
"Çok fazla yuhalama var ama Meksika'yı ve buradaki insanları çok seviyorum." dedi.
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