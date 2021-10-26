Hamilton: "Red Bull çok güçlü görünüyor"

Lewis Hamilton, Amerika Grand Prix'sinin başlangıcında liderliği, pole pozisyonunun sahibi Max Verstappen'den aldı. Ancak Hollandalı pilot, ilk pit stopu Hamilton'dan daha erken yaptı ve bu strateji ile de liderlik Verstappen'e geçti.

Hamilton, yarışın sonunda avantaj yakalamak için ikinci bölümü uzatmasına ve son bölümde yoğun şekilde baskı yapmasına rağmen liderliği Verstappen'den alamadı.

Sekiz saniyelik bir farkı eriten Hamilton, son turda farkı 1 saniyenin altına indirdi ancak geçiş için mesafe kalmamıştı.

Yarışı ikinci bitiren Hamilton, şu anda Verstappen'in 12 puan gerisinde yer alıyor ve Red Bull'un sonraki iki yarışta güçlü olmasını bekliyor.

Hamilton, "Açıkçası eğlenceli bir yarıştı"

"İyi bir başlangıç ​​yaptık ama Verstappen, ilk bölümde orta lastikle gerçekten çok hızlı görünüyordu."

"Bizden daha erken pit stop yaptılar ve ardından biraz farklı bir yaklaşım benimsedim."

"Bunun bana yarışın sonuna doğru, galibiyet için mücadele etme şansı vereceğini umuyordum ama bence bu sefer en önemli şey pist üstü pozisyonuydu."

"Açıkçası neyi farklı yapabilirdik bilmiyorum ama bunu ekiple konuşacağım."

"Red Bull bu hafta sonu çok iyi bir iş çıkardı ve tüm lastiklerde çok hızlılardı. Yapabileceğimiz tek şey buydu."

"Sırada Red Bull'un genellikle çok güçlü olduğu iki pist var. Bu yüzden kesinlikle çok zor olacak.” dedi.

Mercedes geçmişte yüksek rakımlı yerlerde sorun yaşasa da, 2020 yılındaki değişikliklerle beraber bu sorunların üstesinden geldiler. Bu yüzden Meksika ve Brezilya'da, motor dezavantajına sahip olmaları beklenmiyor.

Mercedes patronu Toto Wolff, pazar günü bir noktada Hamilton'ın kazanabileceğine inandıklarını söylüyor.

"Elbette, sert lastikte çok güçlüydük. Fakat mümkün olmadı."

"Bu hafta sonu Cuma'dan Pazar'a kadar kontrol etmemiz gereken çok şey var. Nerede yanlış değerlendirme yaptık? Nerede yanlış veya doğru yaptık?"

"Bu hafta sonundan çıkarılacak pek çok olumlu şey kesinlikle olacak.”