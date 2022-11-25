Hamilton: "Red Bull cephesinde yaşananlar bir Kardashian şovu gibi"

Haberi dinle

Red Bull her ne kadar bu sezonu domine etse de, bütçe sınırını aşmaları ve sezon sonundaki Max Verstappen-Sergio Perez geriliminden ötürü birçok dramanın da merkezindeki takımdı.

Özellikle bütçe sınırı sürecinde Christian Horner ve Helmut Marko'nun demeçleri tartışma konusu olmuş, takım ise FIA içinden bilgi sızdığını iddia etmişti.

Rakiplerinin durumunu yorumlayan Hamilton, Netflix serisi Drive to Survive için birçok malzeme çıktığını düşünüyor.

Hamilton, "Sanki takım [Red Bull] içinde bir Kardashian şovu dönüyormuş gibi hissediyorum."

"Oldukça komik, son birkaç gündür duyduğum bazı şeyler çok eğlenceliydi. Eminim hepsi Netflix'te olacak, harika olacak." dedi.

Geçen sezonun son yarışında olanlardan sonra uzun bir süre ortalıktan kaybolan Hamilton'ın emekli olabileceği konuşuluyordu, ancak İngiliz pilot kalmayı tercih etti.

Bu tercih hakkında konuşan Hamilton, taraftarlardan aldığı yoğun destekten ötürü mutlu olduğunu itiraf ediyor.

Hamilton, "[Abu Dhabi 2021]'den sonra ne olacağını hiçbir şekilde bilmiyordum."

"Dürüst olmak gerekirse, yıl boyunca gördüğüm destek, geri dönmenin, mücadele etmek istemenin ama mücadele edememenin zorluğuyla birlikte beni yıl boyunca ayakta tuttu.

"Dolayısıyla bu yıl biraz daha açılabildiğim bir yıl oldu ve bu gerçekten güzel bir deneyim oldu. Bunun için gerçekten minnettarım."