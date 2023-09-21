Hamilton: "Red Bull bu hafta sonu kazanamazsa bir şeyler var demektir"

Red Bull geçtiğimiz hafta sonu Singapur sıralama turlarında gizemli bir performans kaybı yaşadı; bu da ne Max Verstappen ne de Sergio Perez'in Q3'e kalamamasına sebep oldu.

Yarışta da işler değişmedi, geç pit taktiği uygulayan takım Verstappen ile beşinci, Perez ile sekizinci olabildi.

Bu, takımın 15 yarışlık galibiyet serisinin de sonu demekti.

Yine de bu hafta sonu takımlar şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan takım için işler hiç de kötü gitmiyor, Perez de Suzuka'nın RB19'a epey uygun olduğunu belirtmekte.

Bu yorumlara katılan Hamilton, hafta sonu boyunca Red Bull'un çok hızlı olacağını ve yarışı 30 saniye farkla kazanacağını belirtti.

Hamilton, "Eğer ki bu hafta sonu Red Bull 30 saniye farkla galibiyete ulaşamazsa, o zaman bir sorun var demektir."

"Checo'nun da dediği gibi, son yarışta zor bir hafta sonu geçirdiler ancak araçları burada olağanüstü olmalı. Tüm yıl boyunca olağanüstüydüler. Hemen hemen her pistin üstesinden geldiler."

"Genel olarak bu aracı izlemek harika olacak. Takım ve pilotlar olarak sahip oldukları paketle harika bir iş çıkarıyorlar.

"Hafta sonunun nasıl geçeceğini görmek ilginç olacak. Umarım mücadelenin içinde olabiliriz, umarım onlar da 30 saniye hızlı olmazlar!" dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

Singapur'da podyuma dönen Hamilton, böylece bu sezon beşinci kez podyuma çıkmış oldu ve şampiyonada da üçüncü sıraya yükseldi.

Performansını yorumlayan Hamilton, "Mercedes'in yarış temposu anlamında ne kadar iyi olduğunu gerçekten bilmiyorum. Carlos [Sainz} en önde gayet rahat görünüyordu, aslında ön tarafta herkes epey yakındı."

"Farkların bu kadar az olması yarışın da kalitesini arttırdı, ancak bu hafta sonu Singapur'daki kadar iyi olacağımızı sanmıyorum."

"Sahip olduğumuz sınırları zorlamaya devam etmek için çok sıkı çalışıyoruz. Umarım bu hafta sonu da çok uzakta olmayız." dedi.