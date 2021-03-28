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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: ''Red Bull bir dahaki yarışa intikam almak için gelecek''

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2021 sezonunun açılış yarışı Bahreyn GP'si kazananı Lewis Hamilton, Red Bull'un bir sonraki yarışa intikam almak için geleceğini söyledi.

Hamilton: ''Red Bull bir dahaki yarışa intikam almak için gelecek''

2021 Formula 1 sezonunun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini, Max Verstappen'le zorlu mücadelelerden sonra Sir Lewis Hamilton kazandı.

Yarışın sonlarına doğru çekişmenin daha da arttığı yarışta Verstappen, rakibini pist dışından geçti ve sonrasında yerini geri vermek zorunda kaldı.

Mercedes sürücüsü Hamilton yarıştan sonra bazı sorulara cevap verdi.

Yarış başlamadan üzerlerinde büyük baskı olduğu söylenilen Hamilton, konu hakkında şu yorumları yaptı: ‘’Bu yarışa savunan pozisyonda ve bunun zor bir başlangıç olduğunu bilerek geldik. Herkes sahip olduğumuz şeyi en iyi hale getirmek için inanılmaz şekilde çalıştı."

"Herkese minnettarım. Yarışta aracı ve zihniyetimizi tutarlı şekilde korumak ve hata yapmamak çok zordu. Eğer [Max] o hatayı yapmasaydı, büyük ihtimalle yarışı kazanabilirdi.’’

Hamilton, sonlara doğru üzerindeki baskıyı arttıran Hollandalı sürücü hakkında ''harika bir sürücü'' dedi ve Red Bull'un aracının kendilerininkinden daha iyi olduğunu söyledi.

‘’Kısa bir süre başka bir aracın arkasında lastiklerimi kilitledim, sanıyorum ki Max da DRS’in dışındaydı bu yüzden aracın arkasında çok kayıyordu. Baskı çok büyüktü ve o harika bir sürücü. Araçları da daha hızlı ve onu daha yeni lastiklerle arkamda tutmak uzun süredir sahip olduğum en zorlu mücadelelerden biriydi.’’

2021 için sıkı bir şampiyona mücadelesi beklediğini de ekleyen Hamilton, Red Bull'un bir sonraki yarışa intikam almak için geleceğini söyledi.

‘’Kesinlikle önümüzde harika bir mücadele var. Bunun onlar için sonuncusu olduğunu düşünmüyorum. Bir dahaki yarışa intikam almak için gelecekler ve bu yüzden çok çalışmalıyız. Umarım taraftarlar keyif almıştır. Buradan sonra sürekli ileriye gideceğiz.’’

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Editör Betim Aker

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