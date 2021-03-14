Hamilton: "Red Bull, 2021 F1 sezonunda 'farklı bir canavar' olacak"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
265 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
272 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / 2021 F1 araçlarıyla Red Bull avantaj kazanmış olabilir mi? Sonraki / Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı açısından dezavantajlı olmayacak"
Formula 1 / Haberler

Hamilton: "Red Bull, 2021 F1 sezonunda 'farklı bir canavar' olacak"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Lewis Hamilton, Red Bull'un yeni Formula 1 aracının hızı ve değişen sürücü kadrosuyla beraber bu yıl "farklı bir canavar" olacağını düşünüyor.

Hamilton: "Red Bull, 2021 F1 sezonunda 'farklı bir canavar' olacak"

Mercedes, Bahreyn testlerine zorlu bir başlangıç yaparken, Red Bull tam tersi güçlü bir başlangıç yaptı ve geride kalan 2.5 günün ardından iyi durumda görünüyorlar.

Hem Max Verstappen hem de yeni takım arkadaşı Sergio Perez, RB16B'nin gelişimi konusunda iyimser açıklamalarda bulundular.

Dünya şampiyonu Hamilton, dün yaptığı açıklamada, panik yapmaları için herhangi bir sebep olmadığını söylemişti.

Bugünkü basın toplantısında ise, Red Bull'un çok göründüğünü kabul etti.

Hamilton favorinin Red Bull olup olmadığı sorusuna, "İsterlerse favori olabilirler. Güçlü görünüyorlar... Açıkçası bu tür şeylere gerçekten odaklanmıyorum."

"Gerçekten bazı çok iyi turlar atıyorlar. Max ve bence her iki sürücü de çok güçlü görünüyor."

"Bu yıl farklı bir canavar ya da makine olacaklar ve bence her iki sürücüyle de çok güçlü bir kadroları var ve araç gerçekten iyi."

"Son yarışı kazanmalarının ardından orada olacaklarını düşünebiliriz. Öyle olmasa bile ilk yarışta ön sırada olacaklar, onunla yıl boyunca güzel ve uzun bir mücadele olacak." yanıtını verdi.

Sonrasın aynı soru Valtteri Bottas'a soruldu ve Fin pilot, "Şu anda nerede olduğumuzu, diğer takımların nerede olduğunu, çalışma programlarını, hangi motor modlarını kullandıklarını, ne tür bir yakıt yüküne sahip olduklarını bilmediğimiz için bir şey söylemek zor. Ancak içimde yakın olacağına dair bir his var. Söyleyebileceğim tek şey bu." dedi.

Max Verstappen de şunları ekledi: "Bir şey söylemek için henüz erken ama araçla ilgili olumlu hislerim var. Nerede olduğumuzu ilk yarışın Q3'üne kaldığımız vakit öğreneceğiz. Performansımızı yargılayabileceğimiz yer orası olacak."

"Şu anda birkaç iyi gün geçirmiş durumdayız. Ancak bu mutlu olduğumuz anlamına gelmez, her zaman gelişmeye ve daha iyi olmaya çalışıyoruz."

 

paylaşım
yorumlar
2021 F1 araçlarıyla Red Bull avantaj kazanmış olabilir mi?

Önceki haber

2021 F1 araçlarıyla Red Bull avantaj kazanmış olabilir mi?

Sonraki haber

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı açısından dezavantajlı olmayacak"

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı açısından dezavantajlı olmayacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bahreyn testi 3. gün: Verstappen testleri zirvede tamamladı, Aston Martin sorun yaşadı!

11 dk
2
Formula 1

Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"

1s
3
Formula 1

Hamilton: "Red Bull, 2021 F1 sezonunda 'farklı bir canavar' olacak"

3s
4
Formula 1

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı açısından dezavantajlı olmayacak"

2s
5
Formula 1

2021 F1 araçlarıyla Red Bull avantaj kazanmış olabilir mi?

3s
Son Haberler
Bahreyn testi 3. gün: Verstappen testleri zirvede tamamladı, Aston Martin sorun yaşadı!
F1

Bahreyn testi 3. gün: Verstappen testleri zirvede tamamladı, Aston Martin sorun yaşadı!

11dk
Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"
F1

Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"

1s
Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''
F1

Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''

1s
Schumacher: ''Kesinlikle hazır hissediyorum''
F1

Schumacher: ''Kesinlikle hazır hissediyorum''

1s
Bottas: "Nerede olduğumuzu söylemek zor"
F1

Bottas: "Nerede olduğumuzu söylemek zor"

2s
Son Videolar
F1 Hızlı Bilgiler: Sezon öncesi testler 01:43
Formula 1
13 Mar 2021

F1 Hızlı Bilgiler: Sezon öncesi testler

Oldu mu Kaçtı mı? 2021 F1 renk düzenlerini oyladık 10:03
Formula 1
13 Mar 2021

Oldu mu Kaçtı mı? 2021 F1 renk düzenlerini oyladık

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim! 03:07
Formula 1
11 Mar 2021

Formula 1 Kış Testlerine Bir Açıklık Getirelim!

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri 01:16
Formula 1
11 Mar 2021

Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc'in SF21 hakkındaki fikirleri

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları 03:11
Formula 1
10 Mar 2021

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları

Jonathan Noble More from
Jonathan Noble
Ricciardo, McLaren'ın hızını görmek için pazar gününü bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, McLaren'ın hızını görmek için pazar gününü bekliyor

Verstappen, daha "öngörülebilir" bir Red Bull F1 aracı bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Verstappen, daha "öngörülebilir" bir Red Bull F1 aracı bekliyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1 / Analiz

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

More from
Lewis Hamilton
Brundle: "'Huysuz' Hamilton sözleşme görüşmelerinden bahsetmeyi sevmiyor"
Formula 1 / Son dakika

Brundle: "'Huysuz' Hamilton sözleşme görüşmelerinden bahsetmeyi sevmiyor"

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Eski gücüme kavuşmam ve tam anlamıyla iyileşmem çabuk olmadı"

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı açısından dezavantajlı olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı açısından dezavantajlı olmayacak"

2021 F1 araçlarıyla Red Bull avantaj kazanmış olabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2021 F1 araçlarıyla Red Bull avantaj kazanmış olabilir mi?

Hamilton: "Red Bull, 2021 F1 sezonunda 'farklı bir canavar' olacak"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Hamilton: "Red Bull, 2021 F1 sezonunda 'farklı bir canavar' olacak"

Bahreyn testi 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Perez ve Red Bull!
Formula 1 Formula 1 / Test raporu

Bahreyn testi 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Perez ve Red Bull!

Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Ferrari, difüzör bölgesine radikal kanatlar ekledi
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari, difüzör bölgesine radikal kanatlar ekledi

Son Haberler

Bahreyn testi 3. gün: Verstappen testleri zirvede tamamladı, Aston Martin sorun yaşadı!
F1 Formula 1 / Test raporu

Bahreyn testi 3. gün: Verstappen testleri zirvede tamamladı, Aston Martin sorun yaşadı!

Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari için her şey plana göre gidiyor"

Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: ''Zamanımı endişelenerek harcamıyorum''

Schumacher: ''Kesinlikle hazır hissediyorum''
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: ''Kesinlikle hazır hissediyorum''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.