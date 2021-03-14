Hamilton: "Red Bull, 2021 F1 sezonunda 'farklı bir canavar' olacak"

Mercedes, Bahreyn testlerine zorlu bir başlangıç yaparken, Red Bull tam tersi güçlü bir başlangıç yaptı ve geride kalan 2.5 günün ardından iyi durumda görünüyorlar.

Hem Max Verstappen hem de yeni takım arkadaşı Sergio Perez, RB16B'nin gelişimi konusunda iyimser açıklamalarda bulundular.

Dünya şampiyonu Hamilton, dün yaptığı açıklamada, panik yapmaları için herhangi bir sebep olmadığını söylemişti.

Bugünkü basın toplantısında ise, Red Bull'un çok göründüğünü kabul etti.

Hamilton favorinin Red Bull olup olmadığı sorusuna, "İsterlerse favori olabilirler. Güçlü görünüyorlar... Açıkçası bu tür şeylere gerçekten odaklanmıyorum."

"Gerçekten bazı çok iyi turlar atıyorlar. Max ve bence her iki sürücü de çok güçlü görünüyor."

"Bu yıl farklı bir canavar ya da makine olacaklar ve bence her iki sürücüyle de çok güçlü bir kadroları var ve araç gerçekten iyi."

"Son yarışı kazanmalarının ardından orada olacaklarını düşünebiliriz. Öyle olmasa bile ilk yarışta ön sırada olacaklar, onunla yıl boyunca güzel ve uzun bir mücadele olacak." yanıtını verdi.

Sonrasın aynı soru Valtteri Bottas'a soruldu ve Fin pilot, "Şu anda nerede olduğumuzu, diğer takımların nerede olduğunu, çalışma programlarını, hangi motor modlarını kullandıklarını, ne tür bir yakıt yüküne sahip olduklarını bilmediğimiz için bir şey söylemek zor. Ancak içimde yakın olacağına dair bir his var. Söyleyebileceğim tek şey bu." dedi.

Max Verstappen de şunları ekledi: "Bir şey söylemek için henüz erken ama araçla ilgili olumlu hislerim var. Nerede olduğumuzu ilk yarışın Q3'üne kaldığımız vakit öğreneceğiz. Performansımızı yargılayabileceğimiz yer orası olacak."

"Şu anda birkaç iyi gün geçirmiş durumdayız. Ancak bu mutlu olduğumuz anlamına gelmez, her zaman gelişmeye ve daha iyi olmaya çalışıyoruz."