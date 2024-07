Hamilton: "Ralf Schumacher'in eşcinsel olduğunu açıklayabilmesi pozitif bir mesaj"

Formula 1'de altı yarış galibiyeti bulunan Ralf Schumacher, geçtiğimiz günlerde partneriyle bir fotoğrafını paylaşarak, "Hayattaki en güzel şey, yanınızda her şeyi paylaşabileceğiniz doğru partnerinizin olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Schumacher bir gün sonra partneriyle birlikte çekilmiş bir başka fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: “Tebrik ve yorumlar için çok teşekkürler. Çok mutluyuz ve hepinize teşekkür ediyoruz.”

Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in küçük kardeşi, F1 tarihinde bunu açıklayan dördüncü sürücü olurken, 21. yüzyılda yarışan sürücüler arasında da ilk oldu.

Schumacher'den önce, 1971-1973 yılları arasında F1'de yarışan Mike Beuttler, 1975'te puan alan ilk kadın sürücü olan Lella Lombardi ve 1964'te beş yarışa katılan Mario de Araujo Cabral eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

Macaristan'da F1 pilotlarına Schumacher'in kararı hakkındaki düşünceleri soruldu.

LGBTQ+ haklarını savunan ve eşcinselliğin yasadışı olduğu ülkelerde kaskında altı renkli Biseksüel Onur Bayrağı ile yarışan Hamilton şunları söyledi: “Bence sporda hâlâ kat edilmesi gereken uzun bir yol var."

"Bunun kabul gördüğünü söylemek önemli ama insanların bu ortamda kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak çok daha önemli."

“Burası erkeklerin egemen olduğu bir yer ve bildiğim kadarıyla Ralf, kamuoyu önünde açık olan ilk kişilerden biri."

“Takım içerisinde gayet kapsayıcı olduğumuzu düşünüyorum, ancak insanların kendilerini daha rahat hissetmelerine ve kadınların bu alanda daha fazla kabul görmelerine yardımcı olmak için sporun daha fazlasını yapmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."

"Yapılacak daha çok şey olduğunu biliyorum.”

Schumacher'in kararının bir tutum değişikliğinin işareti olup olmadığı sorusuna Hamilton, “Geçmişte bunu söyleyemeyeceğini mi hissetti bilemiyorum fakat artık bunu yaparak, nihayet bu adımı atabileceğimiz ve korkmak zorunda olmadığımız bir zamanda olduğumuzu gösteriyor."

“Şimdiye kadar insanlardan olumlu geri dönüşler aldık ama artık farklı bir zamandayız ve kim olduğumuz değişti. Her şey Seb ve benim burada gridde durup, burada, Suudi Arabistan ve Katar'da bulunan hükümetlere karşı savaşmamızla başladı."

“Ralf bu adım atarak bile çok olumlu bir mesaj gönderdi ve yarış pilotları da aynısını yapmalı. Bunu yapabilecek daha fazla insana ihtiyacımız var.”

F1'in daha fazla ne yapabileceği sorulduğunda Hamilton şunları ekledi: “Bu güzel bir soru. Aklımda bir çözüm bulabilir miyim bilmiyorum."

“Fakat çoğu zaman bunun konuşmayla, kilit paydaşlarla diyaloğa girmek önemli. Bu, durumun analizini yapmakla ilgili."

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates with his team in Parc Ferme

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images