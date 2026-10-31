Formula 1 Meksika GP

Hamilton: “Rakiplerin sıralama turlarında ne yaptığını hâlâ çözemedim”

Lewis Hamilton, Meksika’daki 2. antrenman seansında yaşadığı arızayı şanssızlık olarak nitelendirdi fakat sıralama turlarına dair umutlu konuştu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 09:00

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Meksika hafta sonunun cuma antrenman seanslarında oldukça rekabetçi bir tempo sergilemesine rağmen aracında meydana gelen arıza nedeniyle seansı erken noktalamak zorunda kalan Lewis Hamilton, basının sorularını yanıtladı.

Araçtaki güç kaybına rağmen ayarların çok iyi bir noktada olduğunu belirten yedi kez dünya şampiyonu pilot, uzun tur denemelerini kaçırdığı için yarış temposu açısından dezavantajlı duruma düştüğünü ifade etti.

Genel tabloyu değerlendiren Hamilton, şunları söyledi: "Araçta kendimi gerçekten çok iyi hissediyordum, şansıma araç arızalandı.”

“Araç ayarlarını daha iyi bir noktaya getirme konusunda gerçekten harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu yüzden yaşananlar tam anlamıyla talihsizlik oldu.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Takım olarak bu hafta sonu son derece rekabetçiyiz ama uzun tur sürüşünü yapamadım. Burada geçiş yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz, nitekim pistteki bazı isimlerin de yaşadıklarını gördünüz.”

“Ekip hâlâ sorunun kaynağını tespit etmek için incelemelerini sürdürüyor, ben de sadece her şeyin yolunda olması için dua ediyorum.”

“Birinci antrenman seansında aero ölçüm araçlarıyla turlar attığımız için biraz zaman kaybettim. Çoğu takımın yaptığı gibi bu pistte ilk seansı genç pilotlardan birine devredebilirdim ama ben o tercihi başka bir pistte kullanmayı seçtim.”

“Bu yüzden neredeyse seansın yarısını kaçırdığım için fiilen sadece tek bir seans geçirebildim. Nasıl bir konumda olduğumuzu tam olarak kestiremiyorum ama araç ayarlarında çok fazla değişiklik yapmamız gerektiğini düşünmüyorum.”

“Araç gerçekten çok hızlıydı, muhtemelen aynı ayarlarla devam ederim. Turun erken safhalarında zaten bir güç kaybı yaşamama rağmen yine de hızlıydık.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

Rakip takımlarla aralarındaki performans dengesini değerlendiren Hamilton, hafta sonunun geri kalanına dair beklentilerini şöyle ifade etti: “Daha küçük turbo yapımızın bize avantaj sağladığı görüşüne pek katılmıyorum.”

“Mercedes ve Red Bull’un son süratlerine bakarsanız, her yarışta olduğu gibi düzlüklerin sonunda bizden çok daha hızlı olduklarını görürsünüz.”

“Bence düzlüklerde hâlâ gözle görülür bir süre kaybediyoruz ama aracımız genel olarak gayet iyi tepkiler veriyor.”

“Erken konuşup durumu büyütmek istemiyorum ama Charles iki seansta da ilk sıradaydı. Sıralama turları nasıl geçer bilmiyorum, rakiplerimiz o noktada her zaman anlayamadığım bir tempo bulmayı başarıyor.”

“Şahsen ön çizgi için mücadele edebilecek bir konumda olduğumuzu düşünüyorum fakat dediğim gibi, rakiplerimizin sıralama turlarında ne yaptığını tam olarak çözemedim, herkes bir anda hızlanıyor.”

"Yarın biraz daha performans yakalayıp yakalayamayacağımızı göreceğiz."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Russell: “Ferrari’nin favori olmasını zaten bekliyorduk”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Russell: “Ferrari’nin favori olmasını zaten bekliyorduk”



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



41 dk



Russell: “Ferrari’nin favori olmasını zaten bekliyorduk”





Verstappen, Lawson ile yaşadığı temas hakkında: "Pek akıllıca bir davranış değildi”



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



1 s



Verstappen, Lawson ile yaşadığı temas hakkında: "Pek akıllıca bir davranış değildi”





FIA Başkanı Ben Sulayem: “Gasly tam 13 bin kez ölüm tehdidi aldı!”



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



2 s



FIA Başkanı Ben Sulayem: “Gasly tam 13 bin kez ölüm tehdidi aldı!”

Son Haberler





Hamilton: “Rakiplerin sıralama turlarında ne yaptığını hâlâ çözemedim”



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



Hamilton: “Rakiplerin sıralama turlarında ne yaptığını hâlâ çözemedim”





Russell: “Ferrari’nin favori olmasını zaten bekliyorduk”



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



41 dk



Russell: “Ferrari’nin favori olmasını zaten bekliyorduk”





Resmi: FIA, Audi'ye 7.500 euro para cezası verdi



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



1 s



Resmi: FIA, Audi'ye 7.500 euro para cezası verdi





2026 MotoGP Malezya GP sprint: Acosta kazandı, lider giden Alex Marquez kaza yaptı!



MotoGP



MGP MotoGP



Malezya GP



1 s



2026 MotoGP Malezya GP sprint: Acosta kazandı, lider giden Alex Marquez kaza yaptı!

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol