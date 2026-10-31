Formula 1 Meksika GP
Hamilton: “Rakiplerin sıralama turlarında ne yaptığını hâlâ çözemedim”
Lewis Hamilton, Meksika’daki 2. antrenman seansında yaşadığı arızayı şanssızlık olarak nitelendirdi fakat sıralama turlarına dair umutlu konuştu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 09:00
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Meksika hafta sonunun cuma antrenman seanslarında oldukça rekabetçi bir tempo sergilemesine rağmen aracında meydana gelen arıza nedeniyle seansı erken noktalamak zorunda kalan Lewis Hamilton, basının sorularını yanıtladı.
Araçtaki güç kaybına rağmen ayarların çok iyi bir noktada olduğunu belirten yedi kez dünya şampiyonu pilot, uzun tur denemelerini kaçırdığı için yarış temposu açısından dezavantajlı duruma düştüğünü ifade etti.
Genel tabloyu değerlendiren Hamilton, şunları söyledi: "Araçta kendimi gerçekten çok iyi hissediyordum, şansıma araç arızalandı.”
“Araç ayarlarını daha iyi bir noktaya getirme konusunda gerçekten harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu yüzden yaşananlar tam anlamıyla talihsizlik oldu.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Takım olarak bu hafta sonu son derece rekabetçiyiz ama uzun tur sürüşünü yapamadım. Burada geçiş yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz, nitekim pistteki bazı isimlerin de yaşadıklarını gördünüz.”
“Ekip hâlâ sorunun kaynağını tespit etmek için incelemelerini sürdürüyor, ben de sadece her şeyin yolunda olması için dua ediyorum.”
“Birinci antrenman seansında aero ölçüm araçlarıyla turlar attığımız için biraz zaman kaybettim. Çoğu takımın yaptığı gibi bu pistte ilk seansı genç pilotlardan birine devredebilirdim ama ben o tercihi başka bir pistte kullanmayı seçtim.”
“Bu yüzden neredeyse seansın yarısını kaçırdığım için fiilen sadece tek bir seans geçirebildim. Nasıl bir konumda olduğumuzu tam olarak kestiremiyorum ama araç ayarlarında çok fazla değişiklik yapmamız gerektiğini düşünmüyorum.”
“Araç gerçekten çok hızlıydı, muhtemelen aynı ayarlarla devam ederim. Turun erken safhalarında zaten bir güç kaybı yaşamama rağmen yine de hızlıydık.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images
Rakip takımlarla aralarındaki performans dengesini değerlendiren Hamilton, hafta sonunun geri kalanına dair beklentilerini şöyle ifade etti: “Daha küçük turbo yapımızın bize avantaj sağladığı görüşüne pek katılmıyorum.”
“Mercedes ve Red Bull’un son süratlerine bakarsanız, her yarışta olduğu gibi düzlüklerin sonunda bizden çok daha hızlı olduklarını görürsünüz.”
“Bence düzlüklerde hâlâ gözle görülür bir süre kaybediyoruz ama aracımız genel olarak gayet iyi tepkiler veriyor.”
“Erken konuşup durumu büyütmek istemiyorum ama Charles iki seansta da ilk sıradaydı. Sıralama turları nasıl geçer bilmiyorum, rakiplerimiz o noktada her zaman anlayamadığım bir tempo bulmayı başarıyor.”
“Şahsen ön çizgi için mücadele edebilecek bir konumda olduğumuzu düşünüyorum fakat dediğim gibi, rakiplerimizin sıralama turlarında ne yaptığını tam olarak çözemedim, herkes bir anda hızlanıyor.”
"Yarın biraz daha performans yakalayıp yakalayamayacağımızı göreceğiz."
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- Motorsport.com Ekibi
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