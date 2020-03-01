Hamilton: "Rakiplerimiz hızlarını gizliyor"

Mercedes, Barcelona testlerinin en hızlı takımı olmayı başardı ve rakiplerinden daha fazla tur tamamladı.

Bununla birlikte Ferrari ve Red Bull, Alman üretici kadar tur atamadıkları gibi, zaman anlamında da geride kaldılar.

Şimdi Melbourne'de nasıl bir tablo olacağı bilinmiyor ancak Ferrari, Melbourne'de zafer için yarışma şanslarının olmadığını söyledi. Diğer tarafta Red Bull, yarışı kazanabileceğini düşünüyor.

Barcelona testlerinin ardından konuşan son üç yılın şampiyonu Lewis Hamilton, güç düzeni hakkında konuşmak için erken olduğunu, çünkü favori takımların hız sakladığını söyledi.

Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse, kimin nerede olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Rakiplerimizin neler yapabileceğini bilmiyoruz. Sadece kendimiz için konuşabilirim ve bizim için her şey tamamen sorunsuz gitmedi, ama kesinlikle durumu anlayacağız." "Testlerde rakiplerimizin ne yaptığına dikkat etmedik. Bunu etkileyemeyiz. Testler boyunca rakipleriniz her zaman performanslarını gizlerler. Bazıları buna “psikolojik oyunlar” diyor ve ben buna dikkat etmiyorum."

"Yaşadığımız sorunların ardından kendimiz hakkında biraz endişeliyim. Ele almamız gereken birkaç sorun var. Ne kadar süreceğini bilmiyorum."

"Genellikle bunu benden duyamazsınız ama testlerin birkaç gün daha devam etmesini isterdim. Normalde her zaman yarışmayı, test yapmaya tercih ettim. Takım, aracı Melbourne'e hazırlamak için sıkı şekilde çalışıyor."

"Genellikle sezon öncesi testlerinde aracın dayanıklılığına daha fazla güveniyoruz. Ama şimdi böyle bir güvene sahip değiliz. Çocukların durumu çözmeleri gerekiyor."

"Yeni araç geçen yıldan daha iyi. Ancak, şimdi her sürücü size bunu söyler. Sonuçta bu araçlar 2019'daki araçların bir evrimi, herkesin geçen sezona kıyasla daha fazla yere basma gücüne sahip. Takımın hiç durmamasından çok memnunum, sürekli gelişiyoruz. DAS direksiyon sistemi, ortaya konulan çaba ve gelişmenin güzel bir örneği."

“Umarım bu sistem büyük bir fark yaratır. Dürüst olmak gerekirse şu anda pek fazla kullanmıyorum. Bazen onunla çalışıyorsunuz ve bazen onsuz. Ne kadar kullanacağımızı bilmiyorum. ”

"Performans farkı olup olmadığını söyleyemem ancak çocuklarla gerçekten gurur duyuyorum. Dürüst olmak gerekirse, tüm zihniyetimizin ilerlemek ve gelişmeye devam etmek olduğunu görüyorum."

“Yıllar geçtikçe daha açık fikirli oluyoruz. Mühendisler genellikle kapalı fikirli olur ve geçmişte yaptıkları şeyleri yapmaya devam ederler, çünkü bu güvenilirdir ve daha önce çalıştığı için güvenilir bir yol olarak görülür. Ancak ben, son birkaç yıldır tüm mühendislerimizi gerçekten pek de rahat olmadıkları alanlara itmeye başladım ve bunu yaparak, normalde sahip olamayacağımız şeyleri keşfettik."

“Bu tabuları yıkmak ve yeni fikirlere yelken açmak gerçekten harikaydı ve bu sayede DAS gibi şeyler yapmaya başladık. Bence takımın, herkesten önce bu tarz yenilik yapmaya devam etmesi görmek gerçekten cesaret verici. Bu bizim için iyi bir şey. ”

Hamilton, koronavirüs tehdidi hakkında da konuştu.

"Gideceğimiz yerlerdeki durum, bu ülkelerin hükümetleri, yarış organizatörleri ve FIA ​​tarafından kontrol ediliyor. Bunun için endişelenmiyorum. Tabii ki, haberleri de takip ediyorum, görünüşe göre virüsün yayılması çabucak duymayacak." "İnsanlar bunu daha ciddiye almalı ve gerekli önlemleri almalı. Yaşananları görebiliyorum, belki de bu virüs uzun zamandır aramızdaydı. Bence kendimizi bundan daha iyi koruyabiliriz."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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