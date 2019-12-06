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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Rakiplerimin hepsi Mercedes'e geçmek istiyor"

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Hamilton: "Rakiplerimin hepsi Mercedes'e geçmek istiyor"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
6 Ara 2019 18:58

Lewis Hamilton, birçok rakibinin Mercedes'e geçmek istediğini ve takım patronu Toto Wolff'ü arayanlar arasında FIA Gala Töreni'nde yer alan üst düzey pilotlardan birisinin de olduğunu söyledi.

6 kez dünya şampiyonu olan Hamilton'ın mevcut anlaşması gelecek sene sonunda bitiyor. Aynı zamanda Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Red Bull pilotu Max Verstappen ve Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas'ın da anlaşmaları gelecek sene sonunda bitecek.

FIA sezon sonu ödül töreninde konuşan Hamilton, 2021 pilot piyasasının çok karışık olduğunu ve ödül töreninde olan bir başka pilot dahil birçok ismin Wolff ile görüştüğünü söyledi.

Ödül töreninde Red Bull'dan Max Verstappen vardı ancak dikkat çekilmesi gereken bir diğer isim WEC şampiyonluğu sayesinde ödül töreninde bulunan Fernando Alonso'ydu. Alonso'nun da kazanabileceği bir araçla 2021'de geri dönmek istediği bilinen bir şey.

Hamilton, "İlginç bir dönemdeyiz çünkü şu anda her yerde pozisyon arayan çok fazla pilot var."

"Toto'nun her pilottan, şu anda burada olan bir pilottan dahi çağrı aldığı hakkında konuşma yaptık."

"Herkes şu anda bizim olduğumuz yerde olmak için takımından ayrılmaya çalışıyor."

"Bu anlaşılabilir bir şey çünkü herkes kazanmak istiyor. Herkes kazanan formülün bir parçası olmak istiyor."

"Ancak şu anda bunun stresli bir durum olduğunu düşünmüyorum. Toto ile aramda çok açık bir iletişim yolu var. Aramızda asla sır olmadı ve bu değişmeyecek." dedi.

Hamilton daha önce yapmış olduğu açıklamalarda, önceliğinin Mercedes'te kalmak olduğunu söylemişti ancak bu akşamki açıklamasında karar için acele etmediğini ve şu anda görüşmeler için sabırsızlanmadığını söyledi.

Hamilton, "Olduğum yeri ve çalıştığım insanları seviyorum. Bu açıdan çok sevdiğiniz bir şeyden uzaklaşmak gerçekten zor."

"Takım, organizasyon, tüm patronlar... 13 yaşımdan beri Mercedes'teyim bu yüzden kendimi başka bir yerde hayal etmek gerçekten zor."

"Son 7 senedir oluşturduğumuz şey, hatta Mercedes daha uzun süredir üzerinde çalıştığı şey, çok baskın bir güç."

"Bunu oluşturmamız, derinlemesine bu gücü ve istikrarı kurmak biraz zaman aldı. Bu bir gecede gelen bir şey değil."

"Diğer takımlar şu anda bizim sahip olduğumuz şeylere sahip değiller. Bu tür şeyleri kurmak zaman alıyor." dedi.

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Editör Scott Mitchell

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