Hamilton: "Q2'de bir umut ışığı gördük ama Q3'te hiçbir yere varamadık"

Mercedes, güncellemelerle geldiği Miami Grand Prix'si hafta sonundan şu ana kadar umduğunu bulamamış gibi görünüyordu.

Takım, sprint sıralamasında 11. ve 12. sırayı elde etmelerinin ardından sprint yarışında da -Hamilton'ın sprint sonrası cezası sebebiyle- ilk 10'da yer almayı başaramamıştı.

Alman takımı, üzerindeki kara bulutları bir nebze olsun dağıtmayı başararak pazar günkü yarışın sıralama turlarında her iki pilotuyla da Q3'e kalmayı başardı: George Russell 7. olurken Hamilton 8. sırayı elde etti.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, lastiklerle sorun yaşadıklarını dile getirse de genel olarak olumlu bir gün geçirdiklerini açıkladı.

Hamilton, "Pist sıcaklığı genel olarak hep aynıydı ve yol tutuşu gerçekten iyiydi."

"Ama sorun şu ki lastikler çok hassas. Lastiklerin çalışmasını ve maksimum potansiyeli sunmasını sağlamaya çalışmakla mücadele ediyoruz."

"Q2'de bir umut ışığı gördük ancak Q3'te hiçbir yere varamadık."

"Ancak genel olarak çok daha iyi bir gün oldu. Sprintte ve ardından sıralama turlarında ilerledik, Q3'e kalmak olumluydu. Q3 harika geçmese de son bölüme kalabildiğim için çok mutluyum."

"0.8 saniye geride olmak bizim için zor. Haas'la mücadele ediyoruz ve bunun aracımızın gerçek hızından mı yoksa lastiklerden mi kaynaklandığını gerçekten bilmiyorum. "

"Bence bu lastiklerde mücadele ettiğimiz çok şey var... Tüm yıl boyunca onları kullanamadık." şeklinde konuştu.