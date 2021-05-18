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Hamilton, Project 44 için spor ve medya yetenek menajeri Penni Thow ile anlaştı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

7 kez Dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Project 44 için ünlü spor ve medya yetenek menajeri Penni Thow ile anlaştı.

Hamilton, Project 44 için spor ve medya yetenek menajeri Penni Thow ile anlaştı

Thow yeni görevinde ağırlıklı olarak, Hamilton'ın Project 44 projesinin gelişiminden sorumlu olacak.

Bu proje ile birlikte Hamilton, Birleşik Krallık içerisinde motor sporlarıyla ilgilenen siyahı gençlerin daha iyi temsil edilmesi adına The Hamilton Commission'ı ve Extreme E'de yarışan yeni takımı X44'u kurmuştu

 Mercedes Grand Prix sürücüsü kendi F1 kariyerine odaklanırken; Thow, Project 44'un hayırseverlik, girişimcilik ve eğlence alanlarını destekleyecek.

Project 44'a yakın olan kaynaklar bu birliktelik hakkında, ''Lewis, gelecek birkaç yıl daha yarış kariyerine bağlı kalacak ve buna konsantre olacak. Bu birliktelik ile birlikte, projesi uzun vadeli gelecek için büyümeye ve gelişmeye devam edebilecek.'' ifadelerini kullandı 

Kanada'da doğan ve hayatını New York'da sürdüren Thow, Cooper'un kurucusu ve CEO'su. Cooper; eğlence, medya, moda, spor, teknoloji ve hayırseverlik alanlarındaki  girişim ve yeteneklere danışmanlık yapan bir firma.

Penni Thow, Sports and Media Talent manager

Penni Thow, Sports and Media Talent manager

Photo by: Sam Wallander

Thow, Cooper'ı kurmadan önce, SB Projects'de başkan yardımcısı olarak görev almıştı.

Thow; Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato ve J Balvin gibi sanatçıların menajerliğini yapmış Scooter Braun'un yanında çalıştı.

Thow ayrıca 2017'de Manchester Arena'nın bombalanmasına tepki olarak Ariana Grande öncülüğünde düzenlenen, ''One Love Manchester'' konserinin düzenlenmesinde de büyük rol oynadı. Bu konser ile birlikte British Red Cross (İngiliz Kızılhaç Derneği, dünya çapındaki tarafsız ve tarafsız insani yardım ağı Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin Birleşik Krallık organıdır.) için 17 milyon pound toplanmıştı. 

Thow ayrıca Filipinler'de büyük hasara yol açan Haiyan Kasırga'sının ardından Justin Bieber'ın bölge için yardım toplanmasını sağlayan ''Give Back Philippines'' kampanyasında da yer aldı.

Thow, Amerikalı model Karlie Kloss'un kar gütmeyen organizasyonu ''Kode With Kolssy'i kurmasına da yardımcı oldu.

Project 44'un yapısındaki bu değişiklik, Hamilton'ın uzun süredir arkadaşı Marc Hynes ile bu sene öncesinde yollarını ayırmaya karar vermesinin ardından meydana geldi.

 

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Seri Formula 1 , Extreme E
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Matt Kew

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