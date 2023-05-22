Hamilton: "Ben de Alonso da yarışmaya hâlâ açız"

Hamilton, Aston Martin'in daha önce de değindiği Alonso'nun iş ahlakını övdü ve hem kendisinin hem de Alonso'nun gridde büyük çaba göstermeye devam ettiğine inanıyor.

Hamilton, "Fernando adına konuşamam ama uzaktan baktığınızda onun nasıl sürdüğünü görebiliyorsunuz, hâlâ yetenekli ve bence bu ikimiz için de geçerli." dedi.

"Bence bu aynı zamanda iş ahlakıyla da ilgili. Belli ki çok formda ve harika bir iş çıkarıyor. Bence yarışmak bizim DNA'mızda, kanımızda var ve gençken yaptığımızdan daha az çalışmıyoruz." dedi.

Hamilton kendisinin ve Alonso'nun çalışma ahlakını NFL oyuncusu Tom Brady ve basketbol yıldızı LeBron James gibi sporun diğer büyükleriyle kıyasladı.

Önceki nesillere kıyasla nasıl sağlıklı kalınabileceği konusunda daha fazla bilgiye sahip olan Hamilton, en iyi sporcuların performanslarının zirvesinde kalma şanslarının daha fazla olduğunu söylüyor.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, "Nasıl fit ve sağlıklı olunacağına dair artık daha fazla bilgi var. Bunu LeBron ve Tom Brady gibi sporcularda görüyorsunuz."

"Bence bugünlerde bir sporcunun bakış açısıyla zihninizden ve bedeninizden her şeyi nasıl çıkaracağınıza muhtemelen her zamankinden daha fazla odaklanılıyor. Ben hâlâ yarışmaya açım ve belli ki Fernando da öyle." dedi.