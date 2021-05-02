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Formula 1 Haberler

Hamilton, Portekiz Grand Prix'sindeki değerli ''anı'' açıkladı

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Lewis Hamilton, Max Verstappen'i kontrol etmek için harcadığı bir ''anın'', 2021 Portekiz Grand Prix'sinin tekrar başlangıcında, Valtteri Bottas'la aralarındaki farkın açılmasına ve Red Bull sürücüsünün onu geçmesine neden olduğunu söyledi.

Hamilton, Portekiz Grand Prix'sindeki değerli ''anı'' açıkladı

Hamilton, yarışta çıkan güvenlik aracından sonra takım arkadaşını takip ediyordu ve tüm sürücüler Kimi Raikkonen'in aracının kırık ön kanadının parçalarının pistten toplanmasını bekliyordu.

Yarış tekrar başladığında Bottas yarışı lider götürüyordu ve yarışı başlatmak için, karşıdan esen rüzgarın araçları çok etkilemediği ana düzlüğe kadar bekledi.

Hamilton, yarış tekrar başladığında önündeki Mercedes'e yetişemedi ve Verstappen, İngiliz pilotun zayıf anını yakalayarak onu geçti.

Hamilton, yarış sonrası basın konferansında, bu konu hakkında şöyle konuştu: ''Doğal olarak Valtteri'ye odaklanmıştım ve sadece bir an, aynaya baktım ve Max'ın nerede olduğunu gördüm. O bir anda da, Valtteri gitmişti.''

''Sonrasında Valtteri'yle aramız açıldı ve bu harika değildi! Valtteri'nin hava koridorundan faydalanıyordum ve Verstappen geçmek üzereydi. Ben de çekildim ve ona Valtteri'nin hava koridorunu bıraktım.''

''Sonrasında kendi kendime 'çok aptalcaydı' dedim.''

Lewis Hamilton, Mercedes W12, passes Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Lewis Hamilton, Mercedes W12, passes Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

''Daha sonra, ikisinin arkasındaydım ve bunun sayesinde yakın şekilde mücadele verebildik. Sanırım taraftarların görmek istediği de buydu.''

''Bu kesinlikle, yarış açısından bakarsak benim de görmek isteyeceğim şeydi.''

''Bu pist harika çünkü bazı virajlarda farklı çizgiler var, bu açıdan biraz Austin'e benziyor. Yani, bu muhteşemdi.''

2021 yılında Portekiz'deki ikinci galibiyetini alan Hamilton, Verstappen'le aralarındaki sıkı şampiyonluk çekişmesinden de bahsetti.

Hamilton, ''Verstappen'in en hızlı turu deneyip aldığını gördüm, ancak [Verstappen'in turu silindiği için] puan Bottas'a gitmiş oldu.''

''Gördüğünüz gibi, Mercedes'le Red Bull arasında harika bir mücadele var ve orta grupta da mücadele var. Birbirimizi zorlamak yapmaya devam etmemiz gereken şey.''

''En sonunda birbirimizden sıkılacağımızı düşünüyorum! En azından yarışmaktan sıkılacağız çünkü çok yarış var!''

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