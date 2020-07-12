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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Hamilton: “Pole turumda aklıma Silverstone 2008 geldi”

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Hamilton: “Pole turumda aklıma Silverstone 2008 geldi”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
12 Tem 2020 08:11

Lewis Hamilton, Steirmark Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarındaki şartların, aklına 2008’deki Silverstone yarışını getirdiğini söyledi.

Hamilton, Formula 1 kariyerindeki 89. pole pozisyonunu yoğun yağmur nedeniyle 45 dakika geç başlatılan sıralama turlarında, Red Bull Ring’de almayı başardı.

Hamilton, pole pozisyonunu almaya yetecek bir tur atmayı başarmıştı ancak son turunda daha da iyi bir tur atmayı başardı ve Max Verstappen’in 1.2 saniye önünde pole pozisyonunu aldı.

Sıralama turlarından sonra konuşan Hamilton, Mercedes W11 ile birleşmiş gibi hissetmenin, kendisine 2008 Britanya Grand Prix’sini hatırlattığını söyledi. İngiliz sürücü yoğun yağmur altında koşulan o yarışı bir dakikadan fazla bir farkla kazanmıştı.

Hamilton, “Son turumun harika olduğunu düşünüyorum. Bu, zamanlamayı ve bataryayı yönetmenin, sıralama modundaki turları ne zaman attığınızın, önemli anlarda hata yapmamanızın önemini gösteriyor.”

“Son turum, bu şartlarda mükemmele çok yakındı. O dakikalarda daha fazla yağmurun yağdığını düşününce, daha hızlı gidebileceğimi bilmek beni daha mutlu ediyor.”

“Bu kesinlikle beni Silverstone 2008 gibi zamanlara götürdü. Çünkü araçla bir olduysanız ve hiç korkmuyorsanız, sürüş tarzınızla virajdan viraja çok dinamik oluyorsunuz.”

“Pistte su birikintilerinin ortaya çıkması ve önünüzde araçların olması büyük bir zorluk.”

“Bu şartlar muhtemelen, bu araçlar için en kötü şartlardı.”

 

“Çok zorluydu. Ancak sabahki antrenman seansını yapmadıktan sonra sıralama turlarını gerçekleştirdiğimiz için minnettarım. Bunun herkes için bir zorluk olduğunu düşünüyorum.”

“Görüş mesafesi çok, çok kısıtlıydı ve öndeki araçla aradaki farkı iyi ayarladığınızdan ve turları bir araya getirdiğinizden emin olmanız gerekiyordu.”

“Ancak takım, pist üstü pozisyonu ve aldığım veriler konusunda iyi bir iş yaptı. Bugün yağmurda, sanki evimdeymiş gibi hissettim.”

“Yetkililerin çoğu zaman, özellikle de bunun gibi bir günde ne zaman piste çıkılıp ne zaman çıkılmayacağı konusunda kesinlikle zor bir işleri var.”

“Piste çıkmamıza karar verdikleri için minnettarım. Sıralama turları başlamadan önce yağmur durmuştu, ancak herkes aracına geçmişken yeniden başladı. İlk seansta şartlar iyiydi, ancak gittikçe kötüleşti.”

“Şartlar sınırdaydı, ancak yarışlar böyledir. Bu şartlarda yarışmamıza izin verdikleri için mutluyum, çünkü bugün pistte olmak özeldi, çok zordu.”

“Kameralara nasıl gözüktü bilmiyorum ama, şu ana kadar yarıştığımız en zor şartlardı.”

“Küçük bir konsantrasyon kaybıyla pist dışına çıkıyorsunuz. Ve yapacağınız kazanın büyük olma ihtimali daha yüksek.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Luke Smith

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