Hamilton: “Pole pozisyonundan önce zorlanıyordum”

Hamilton, sıralama turlarının son seansında pist rekorunu da kırarak kariyerinin 91. pole pozisyonunu aldı.

Mercedes sürücüsü, sıralama turlarının ilk iki seansında takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın gerisinde kalmasına rağmen, son seansta 0.3 saniye farkla pole pozisyonunun sahibi oldu.

İkinci seanstaki ilk turunda Luffield virajında spin atan Hamilton’ın piste dönerken piste taşıdığı çakıllar sebebiyle kırmızı bayrak sallandı.

Hamilton, cuma günü sonrasında yapılan bazı ince araç ayarlarının, bazı noktalarda dengesiz hissetmesine ve spin atmasına sebep olduğunu söyledi.

Hamilton, “Aslında benim için çok iyi bir sıralama seansı olmadı.”

“Aracın dengesinde istikrarsızlık vardı, zorlanıyordum. İkinci seansta büyük bir kayma yaşadım ve spin attım, ki bu da uzun süre sonraki ilk spinimdi.”

“Neyse ki lastikler iyiydi, ancak sonrasında yeni bir set taktık. Sonrasında kendimi yeniden sakinleştirmeye ve kendimi yeniden bulmaya çalıştım. Çünkü, sıralama turlarında ilerlerken performansınızın sürekli üstüne koymalısınız.”

“Bu muhtemelen, Valtteri’nin art arda hızlı turlar attığını bilmemle beraber en zor geri dönüşlerden biriydi. Üçüncü seansa yeni bir mentalite ile başlamak ve iki harika tur atmak çok iyi hissettiriyor.”

“Valtteri tüm hafta sonu boyunca zorluyordu, burada inanılmaz hızlıydı. Sanırım ilk turdan sonra 0.150 önündeydim ve Valtteri’nin ikinci turda biraz daha zaman kazanabileceğini biliyordum. Bu yüzden daha iyisini yapma konusunda baskı vardı.”

“Buradaki performansımız inanılmaz. Burası dünyadaki en iyi pistlerden biri, özellikle de rüzgar ve sıcaklıklar bugünkü gibi iyi olduğunda…”

“Bu takım olağanüstü. Fabrikada ve pistte harika iş yapmaya devam eden bu takıma minnettarım. Adım adım ilerlemeye devam ediyoruz.”

“Hâlâ ilerlemeye devam ediyoruz, sahip olduğumuz performansa güvenip durmuyoruz, limitleri zorlamaya çalışıyoruz. Bu takım hakkındaki en etkileyici şey de bu.” şeklinde konuştu.