Hamilton: “Pole pozisyonu için motive olmamda YMCA şarkısı bana yardımcı oldu”

Hem Village People grubu hem de şarkıları YMCA, LGBTQ+ komünitesinde önemli bir yer tutuyor. Hamilton, Macaristan’daki hafta sonunun öncesinde ülkenin yeni anti-LGBTQ+ yasa önerisi için yapılacak olan referanduma karşı olduğunu, bu yorumu yapmadan önceki [Instagram’ın hikayeler bölümüdeki] paylaşımında dile getirmişti. Yine de Hamilton, sıralama turlarından sonra YMCA şarkısından bahsetmesinin LGBTQ+ komünitesine desteğinin bir parçası olup olmadığını kesin olarak belirtmedi.

Mercedes pilotu, sıralamaların üçüncü bölümünde pole pozisyonunu kazanmıştı. Hamilton, son bölümdeki ikinci zaman turunda önceki derecesinden 2.335 saniye daha yavaştı ve bunun sebebi ise ısınma turunun “kesinlikle harika” olmamasıydı yani bu, ön lastiklerini istediği sıcaklığa getiremediği anlamına geliyordu.

Budapeşte’de 8. pole pozisyonunu kazanan Hamilton’a, cumartesi günkü seansta attığı ilk tur ile pole pozisyonuna sahip olmaktan ne kadar tatmin olduğu soruldu.

Mercedes pilotu, “İlk turum gerçekten çok güzel hissettirdi.”

“Bu aslında birçok sıralama seansına katılmamın bir sonucuydu. Bazen en iyi turunuzu ikinci bölümde elde edersiniz. Her zaman, her şey planlanan gibi gitmez.”

“Fakat bugün, en iyi turumu üçüncü bölümde attım ve bu yüzden bu konuda mutluyum.”

“Bütün seans boyunca aklımdan YMCA şarkısını geçirdim. Bunun sebebinden emin değilim.”

“Bu [şarkıyı] çok sık dinlemiyordum ama bugün beni motive etti. Sanırım bu hafta sonu için harika bir şarkı.”

Hamilton’ın Macaristan’daki LGBTQ+ komünitesine destek mesajından sonra ülkenin Adalet Bakanı Judit Varga, 7 kez dünya şampiyonunun yorumları hakkında Facebook üzerinden bir paylaşım yaptı ve Hamilton’ın paylaşımını görmekten “hüsran duyduğunu” yazdı.

Hamilton, 18 yaş altındaki bireylere homoseksüelliğin ya da transseksüelliğin tanımlanmasını ve öğretilmesini yasaklayan bu kanuna karşıt bir duruşun gösteren tek F1 pilotu değildi.

Birçok F1 görevlisi ve padokta yer alan isim hafta sonunda gökkuşağı bayrağını [LGBTQ+ sembölü] gösteriyorlar. Bu isimlerin arasında Aston Martin pilotu Sebastian Vettel de var ve kendisi perşembe günü bu konuda şu yorumları yapmıştı: “Avrupa Birliği’nde yer alan bir ülkenin böyle bir yasa için oy verecek olması utanç verici.”