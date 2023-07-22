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Hamilton: "Pole mücadelesi vermeyi beklemiyordum"

Lewis Hamilton, 1.5 senelik aranın ardından pole pozisyonuna döndüğü için çok mutlu.

Altay Gök
Ekleyen:
Pole man Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, celebrates on arrival in Parc Ferme

Hamilton, "1.5 yılın ardından [pole pozisyonuna dönmek] inanılmaz bir duygu, araçta bağırmaktan sesim kısıldı! Sanki ilk kez pole pozisyonu almış gibi hissediyorum."

"Burada olduğum için minnettarım, ekipteki herkes çok sıkı çalıştı ve sonunda en öndeyiz."

"Tüm taraftarlara da teşekkür ediyorum, Budapeşte'de her yıl inanılmaz bir kalabalık oluyor.

"Bugün pole için mücadele etmeyi beklemiyordum. Bu yüzden son tura girdiğimde her şeyimi verdim, tüm enerjimi tükettim."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Son bir buçuk yılın herkes için zorlu geçtiğini belirten Hamilton, zor zamanların devam edeceğinin de farkında. 

Hamilton, "İnişler ve çıkışlar oldu, uzun bir süreçten geçiyoruz."

"Ama hiçbirimiz inancımızı kaybetmedik. Hepimiz bir araya geldik. Aracı en iyi şekilde geliştirmeye odaklanıyoruz."

"Bugün, dördüncü ve 11. virajlarda diğerlerine kıyasla zaman kaybediyorduk, bu yüzden sadece gaza bastım ve yolda kalmayı umdum."

"Kolay değildi, bundan sonra da kolay olmayacak. Ancak umarım doğru yoldayızdır ve zorlamaya devam ederek zirveye dönebiliriz."

"Yarın olabildiğince sıkı çalışacağız. Bu iki pilotla [Verstappen ve üçüncü sıradaki Lando Norris] mücadele etmek zor olacak.

"Lando harika bir iş çıkarıyor, McLaren'in zirvede olduğunu görmek harika. Max ise her zaman zirvede, her zaman işini yapıyor." dedi.

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2023 Macaristan GP: Hamilton, Verstappen'in 0.003 saniye önünde pole pozisyonunda!

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