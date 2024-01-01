Hamilton: "Podyumun en üst basamağında olma hayali benim için itici bir güç"
Lewis Hamilton, Mercedes ile podyumun en üst basamağına geri dönme hayalinin kendisini Formula 1'e bağlayan en önemli faktörlerden biri olduğunu söylüyor.
Yedi kez dünya şampiyonu olan pilot, o yıl Abu Dabi'deki tartışmalı sezon finalinden önceki yarış olan 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana zafer kazanamadı.
2022'den itibaren en son yer etkisi döneminin başlamasından bu yana bazı zor zamanlar geçirmiş olsa da, F1'de ön sıralara geri dönme motivasyonunun son zamanlar arka sıralarda yaşadığı zorluklaradan etkilenmediği görünüyor.
Yarış sonrası podyumdaki zafer kutlamaları sırasında yaşanacak duygu selini beklemenin, kendisini daha fazlasını sunmaya aç tutan en önemli unsurlardan biri olduğunu söylüyor.
Kendisini F1'e karşı aç hissettiren unsurlar sorulduğunda Hamilton, "En üst basamakta durmanın, takımınızı görmenin hayali."
"En muhteşem şeylerden biri de arkanıza dönüp baktığınızda ulusunuzun bayrağının arkanızda yükseldiğini ve takımınızı görebilmek."
"Bu takımla [2013'te Macaristan'da] elde ettiğim ilk galibiyeti hatırlıyorum. Özellikle 2015'te Avustralya'da gözyaşları içindeyken çekilmiş bir fotoğrafım var. Bunun bir parçası olmak harikaydı."
"Bunun gücü, dürtünün büyük bir parçası. Dünya şampiyonluğunu kazanmak da bunun büyük bir parçası. Yaptığımız etki çalışması üzerine ekiple birlikte inşa etmeye devam etmek ve Mission 44 ile birlikte zorlamaya devam etmek."
"Bunun ne kadar ileri gidebileceğini bilmiyorum. Bunu genişletmeye çalışıyorum ve bu da daha fazla para toplamam gerektiği anlamına geliyor." dedi.
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Mercedes, 2023 aracında aero konseptini tam olarak oturtamadığı için F1'de yeniden yükseliş umutlarını 2024 için yepyeni bir araç tasarımına bağlıyor.
Bu, Mercedes'in 2010'da kendi takımıyla F1'e dönmesinden bu yana karşılaştığı en büyük zorluk. Hamilton önündeki görevi, 2013'te takıma katıldıktan sonra Mercedes'i öne çıkarma çabalarıyla aynı seviyede görüyor.
"Bu takıma geçtiğimde bir heyecan vardı. Başlangıçta çok kötü olmasını bekliyorduk. Çünkü çok fazla başarı elde etmemişlerdi, bu yüzden bu sadece ham bir heyecandı. Ekipte yeni bir kişiydim, herkesle işin özüne iniyor ve ilişkiler kuruyordum. Bu farklı bir heyecandı."
"Birbirimizi yıllardır tanıyoruz ve aramızda harika ilişkiler var. Bence dışarıdan bakıldığında da ilginç bir durum, herkese ve zamanı nasıl geçirdiklerine bakmak."
"Bence izleyen insanlar herkes için evlerinden ve ailelerinden çok uzun süre uzakta olduklarını, çocuklarıyla özel günleri ve her türlü şeyi kaçırdıklarını takdir etmiyorlar."
"İnsanların enerji seviyelerinin inip çıktığını görüyorsunuz. Bir boşluk olduğunda onu doldurmaya çalışıyorsunuz ve aynı şey tam tersi için de geçerli. Bir takım bunu yapar." dedi.
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