Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Hamilton: "Podyumun en üst basamağında olma hayali benim için itici bir güç"

Lewis Hamilton, Mercedes ile podyumun en üst basamağına geri dönme hayalinin kendisini Formula 1'e bağlayan en önemli faktörlerden biri olduğunu söylüyor.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Güncelleme
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG

Yedi kez dünya şampiyonu olan pilot, o yıl Abu Dabi'deki tartışmalı sezon finalinden önceki yarış olan 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana zafer kazanamadı.

2022'den itibaren en son yer etkisi döneminin başlamasından bu yana bazı zor zamanlar geçirmiş olsa da, F1'de ön sıralara geri dönme motivasyonunun son zamanlar arka sıralarda yaşadığı zorluklaradan etkilenmediği görünüyor.

Yarış sonrası podyumdaki zafer kutlamaları sırasında yaşanacak duygu selini beklemenin, kendisini daha fazlasını sunmaya aç tutan en önemli unsurlardan biri olduğunu söylüyor.

Kendisini F1'e karşı aç hissettiren unsurlar sorulduğunda Hamilton, "En üst basamakta durmanın, takımınızı görmenin hayali."

"En muhteşem şeylerden biri de arkanıza dönüp baktığınızda ulusunuzun bayrağının arkanızda yükseldiğini ve takımınızı görebilmek."

"Bu takımla [2013'te Macaristan'da] elde ettiğim ilk galibiyeti hatırlıyorum. Özellikle 2015'te Avustralya'da gözyaşları içindeyken çekilmiş bir fotoğrafım var. Bunun bir parçası olmak harikaydı."

"Bunun gücü, dürtünün büyük bir parçası. Dünya şampiyonluğunu kazanmak da bunun büyük bir parçası. Yaptığımız etki çalışması üzerine ekiple birlikte inşa etmeye devam etmek ve Mission 44 ile birlikte zorlamaya devam etmek."

"Bunun ne kadar ileri gidebileceğini bilmiyorum. Bunu genişletmeye çalışıyorum ve bu da daha fazla para toplamam gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Mercedes, 2023 aracında aero konseptini tam olarak oturtamadığı için F1'de yeniden yükseliş umutlarını 2024 için yepyeni bir araç tasarımına bağlıyor.

Bu, Mercedes'in 2010'da kendi takımıyla F1'e dönmesinden bu yana karşılaştığı en büyük zorluk. Hamilton önündeki görevi, 2013'te takıma katıldıktan sonra Mercedes'i öne çıkarma çabalarıyla aynı seviyede görüyor.

"Bu takıma geçtiğimde bir heyecan vardı. Başlangıçta çok kötü olmasını bekliyorduk. Çünkü çok fazla başarı elde etmemişlerdi, bu yüzden bu sadece ham bir heyecandı. Ekipte yeni bir kişiydim, herkesle işin özüne iniyor ve ilişkiler kuruyordum. Bu farklı bir heyecandı."

"Birbirimizi yıllardır tanıyoruz ve aramızda harika ilişkiler var. Bence dışarıdan bakıldığında da ilginç bir durum, herkese ve zamanı nasıl geçirdiklerine bakmak."

"Bence izleyen insanlar herkes için evlerinden ve ailelerinden çok uzun süre uzakta olduklarını, çocuklarıyla özel günleri ve her türlü şeyi kaçırdıklarını takdir etmiyorlar."

"İnsanların enerji seviyelerinin inip çıktığını görüyorsunuz. Bir boşluk olduğunda onu doldurmaya çalışıyorsunuz ve aynı şey tam tersi için de geçerli. Bir takım bunu yapar." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Ferrari: "Sıralama turları ve yarış arasındaki tempo farkının sebebini biliyoruz"
Sonraki haber Mick: "Japonya ve Amerika'yı düşündüm ama WEC'i seçtim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
FIA, tümseklerin sebep olduğu kazalara müdahale etmeyi gerek görmüyor

FIA, tümseklerin sebep olduğu kazalara müdahale etmeyi gerek görmüyor

Formula 1

FIA, tümseklerin sebep olduğu kazalara müdahale etmeyi gerek görmüyor FIA, tümseklerin sebep olduğu kazalara müdahale etmeyi gerek görmüyor

Kral Charles'ın 'Yeni Yıl Onur Listesi'nde' Horner nişan ile ödüllendirilirken, Dennis şövalye ilan edildi

Kral Charles'ın 'Yeni Yıl Onur Listesi'nde' Horner nişan ile ödüllendirilirken, Dennis şövalye ilan edildi

Formula 1
Bahreyn GP

Kral Charles'ın 'Yeni Yıl Onur Listesi'nde' Horner nişan ile ödüllendirilirken, Dennis şövalye ilan edildi Kral Charles'ın 'Yeni Yıl Onur Listesi'nde' Horner nişan ile ödüllendirilirken, Dennis şövalye ilan edildi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Lewis Hamilton
Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton: "Geçmişte F1 testlerini kaçırmak için 'hasta numarası' yapmıştım"

Hamilton: "Geçmişte F1 testlerini kaçırmak için 'hasta numarası' yapmıştım"

Formula 1

Hamilton: "Geçmişte F1 testlerini kaçırmak için 'hasta numarası' yapmıştım" Hamilton: "Geçmişte F1 testlerini kaçırmak için 'hasta numarası' yapmıştım"

Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak

Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak

Formula 1

Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak

Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

Formula 1

Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek" Hamilton: "Brad Pitt filmi, daha çok insanı F1'e çekecek"

Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Wolff: "Gelişmekten vazgeçelim ve 2026 kurallarını bekleyelim demek istemiyorum"

Wolff: "Gelişmekten vazgeçelim ve 2026 kurallarını bekleyelim demek istemiyorum"

Formula 1
Bahreyn GP

Wolff: "Gelişmekten vazgeçelim ve 2026 kurallarını bekleyelim demek istemiyorum" Wolff: "Gelişmekten vazgeçelim ve 2026 kurallarını bekleyelim demek istemiyorum"

Wolff: "F1, hakimiyetimizi durdurmak için kuralları değiştirdi"

Wolff: "F1, hakimiyetimizi durdurmak için kuralları değiştirdi"

Formula 1

Wolff: "F1, hakimiyetimizi durdurmak için kuralları değiştirdi" Wolff: "F1, hakimiyetimizi durdurmak için kuralları değiştirdi"

Mercedes ve Aston Martin, rüzgar tüneli için farklı giriş kapıları kullanıyormuş

Mercedes ve Aston Martin, rüzgar tüneli için farklı giriş kapıları kullanıyormuş

Formula 1

Mercedes ve Aston Martin, rüzgar tüneli için farklı giriş kapıları kullanıyormuş Mercedes ve Aston Martin, rüzgar tüneli için farklı giriş kapıları kullanıyormuş

Son Haberler

L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu

L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu

F1 Formula 1

L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu

Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar"

Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar"

F1 Formula 1

Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar" Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar"

Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor

Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor

F1 Formula 1

Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor

McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti

McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti

F1 Formula 1

McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol