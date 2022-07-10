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Hamilton: "Podyumda olmayı hiç beklemiyordum"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bu hafta sonu podyuma çıkmasının kendisini şaşırttığını söylüyor.

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Hamilton: "Podyumda olmayı hiç beklemiyordum"
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İngiliz pilot, cuma günü yaptığı kazanın ardından sprint yarışına gerilerden başlamış ve yarışta pek bir yükseliş gerçekleştirememişti.

Pazar günü de yine kendisini trafiğin içerisinde bulan İngiliz pilot, sonrasında güzel geçişler yaparak dördüncü sıraya kadar çıktı ve son bölümde Carlos Sainz'ın yolda kalmasıyla podyuma çıktı.

Arka arkaya üçüncü podyumunu alan Hamilton, sonuçtan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İngiliz pilot şöyle dedi: "Bu sonucu kesinlikle beklemiyorduk çünkü dün gerçekten çok zor bir gündü. Aslına bakarsanız bütün hafta sonu biraz zordu."

"Sonunda mutluyum ve bu sonuçtan dolayı minnettarım çünkü takım olarak üçüncü ve dördüncü olmayı başardık. Harika puanlar aldık ve şimdi yolumuza devam ediyoruz."

Hamilton, takımın ortaya koyduğu çabadan da övgüyle bahsetti.

"Öncelikle garajda aracı yeniden bir araya getirmek için çalışan tüm takıma gerçekten teşekkür etmem gerekiyor."

"Cumartesi sabah yepyeni bir araca sahiptim, ki bu çok sık olan bir şey değil. Takıma ortaya koydukları çabadan dolayı minnettarım."

"Bu hafta sonu bazı ilerlemeler kaydettik. Bu yüzden bunu temel olarak görüp, üzerine daha fazlasını eklemeye devam etmeliyiz."

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