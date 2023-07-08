Hamilton: "Pitt kesinlikle bir yarış tutkunu, içgüdüleri oldukça keskin"
Lewis Hamilton, Formula 1 filminin başrolünde yer alacak Brad Pitt'in yarış tutkusundan söz etti ve kendisinin gösterdiği çabayı övdü.
Çekimleri bu hafta Silverstone'da başlayan F1 filmi, gerek seri yönetimi tarafından, gerek de başta Mercedes olmak üzere birçok takım tarafından desteklenmekte.
Öyle ki, F1 yönetimi tarafından kurgusal takım Apex GP'ye bir garaj tahsis edilirken, Mercedes ise bir F2 aracının modifiye edilmesi için film ekibine yardımcı oldu.
Filmin yapımcı kadrosunda da tanıdık bir isim yer almakta: Hollywood çevresiyle yakın ilişkilere sahip olduğu bilinen Lewis Hamilton.
Projenin son durumu hakkında bilgi veren Hamilton, bu yılın başlarında Pitt ile pist günü düzenlediklerini açıkladı ve Amerikalı oyuncunun gösterdiği çabadan övgüyle bahsetti.
Hamilton, "[Pitt'in turlarını] pit duvarından izliyordum, bu yüzden ne yaptığını bilmiyorum, sadece dümdüz gidiyordu."
"Kısa süre önce Los Angeles'taki bir pistte birlikte bir gün geçirdik ve yarışmamış biri için kesinlikle keskin içgüdülere sahip."
"MotoGP izlemeyi çok seviyor, bu yüzden her zaman bir yarış tutkunu oldu. Yarış çizgilerini biliyor ve çizgilere uymaya dikkat ediyordu."
"Brad geriye doğru yaşlanıyor gibi görünüyor -yaşına göre harika görünüyor. Kendisi oldukça formda, antrenman yapıyor ve günün sonunda bu bir film, dolayısıyla onu inandırıcı kılacak bir Hollywood unsuru olacak."
"Brad çok ikonik bir aktör, her zaman inanılmaz bir iş çıkardı, dolayısıyla kendisinin bir F1 filminde oynayacak olmasından ne kadar heyecan duyduğumu anlatamam. Bence harika bir iş çıkaracak." dedi.
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