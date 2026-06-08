Hamilton: "Pit yolunda hız sınırını aştığımı öğrenince şok oldum"

Lewis Hamilton, Monako'da pit yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza alan sürücülerden biriydi. Ceza alan diğer isimler arasında George Russell ve Oscar Piastri de bulunuyordu.

Hamilton ilk pit stopu için pit yoluna girdiğinde, hız limitini 0,1 km/s ile aştığı değerlendirildi ve neredeyse anında ceza aldı.

Neyse ki Hamilton bu cezayı güvenlik aracı altında çektiği için pozisyon kaybetmedi. Böylece Kanada Grand Prix'sinin ardından yeniden ikinci olmayı başardı.

Cezanın yarış sonucunu etkilememesinden dolayı rahatladığını ifade eden Hamilton, pit yolunda hız yapmadığı konusunda ısrarcı oldu ve sürücülerin pit yoluna giriş hızını ölçmek için kullanılan teknolojide bir hata olduğuna inandığını söyledi.

Beş saniyelik ceza hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Hamilton şöyle konuştu: "Hayır, hız yapmıyordum. Bence bu tamamen pit yolunun yapısıyla ilgili. Bu pit yolunda yıllardır yarışıyorum."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

"Hız sınırlayıcı düğmesine basmayı unutmak gibi bir durum söz konusu değil, o anında devreye giriyor. Sanırım mesele tamamen aldığınız çizgiyle ilgili ama bu hepimizin yıllardır kullandığı aynı çizgi; pit girişinde gelirken beyaz çizginin bir kısmını kesiyorsunuz."

"Hız yaptığım söylendiğinde gerçekten şok oldum çünkü aslında hız limitinin üzerinde değildim."

"Bence konu tamamen mesafe ölçümüyle ilgili ve bunun gerçekten incelenmesi gerekiyor. Çünkü birçok kişinin aynı cezayı aldığını duydum ve muhtemelen onlar da gerçekte hız yapmıyordu."

"Beş ya da on saniye beklemek zorunda kaldığınız bir ceza, özellikle de bu kadar kısa bir pistte, yarışınızı ve şansınızı mahvediyor. Bu yüzden cezanın beni çok fazla etkilememiş olmasına minnettarım."