Hamilton: "Pit yolunda hız sınırını aştığımı öğrenince şok oldum"
Lewis Hamilton, Monako Grand Prix'si pit yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle aldığı beş saniyelik zaman cezasını öğrendiğinde 'şok olduğunu' ve bu durumun incelenmesi gerektiğini söyledi.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton, Monako'da pit yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza alan sürücülerden biriydi. Ceza alan diğer isimler arasında George Russell ve Oscar Piastri de bulunuyordu.
Hamilton ilk pit stopu için pit yoluna girdiğinde, hız limitini 0,1 km/s ile aştığı değerlendirildi ve neredeyse anında ceza aldı.
Neyse ki Hamilton bu cezayı güvenlik aracı altında çektiği için pozisyon kaybetmedi. Böylece Kanada Grand Prix'sinin ardından yeniden ikinci olmayı başardı.
Cezanın yarış sonucunu etkilememesinden dolayı rahatladığını ifade eden Hamilton, pit yolunda hız yapmadığı konusunda ısrarcı oldu ve sürücülerin pit yoluna giriş hızını ölçmek için kullanılan teknolojide bir hata olduğuna inandığını söyledi.
Beş saniyelik ceza hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Hamilton şöyle konuştu: "Hayır, hız yapmıyordum. Bence bu tamamen pit yolunun yapısıyla ilgili. Bu pit yolunda yıllardır yarışıyorum."
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images
"Hız sınırlayıcı düğmesine basmayı unutmak gibi bir durum söz konusu değil, o anında devreye giriyor. Sanırım mesele tamamen aldığınız çizgiyle ilgili ama bu hepimizin yıllardır kullandığı aynı çizgi; pit girişinde gelirken beyaz çizginin bir kısmını kesiyorsunuz."
"Hız yaptığım söylendiğinde gerçekten şok oldum çünkü aslında hız limitinin üzerinde değildim."
"Bence konu tamamen mesafe ölçümüyle ilgili ve bunun gerçekten incelenmesi gerekiyor. Çünkü birçok kişinin aynı cezayı aldığını duydum ve muhtemelen onlar da gerçekte hız yapmıyordu."
"Beş ya da on saniye beklemek zorunda kaldığınız bir ceza, özellikle de bu kadar kısa bir pistte, yarışınızı ve şansınızı mahvediyor. Bu yüzden cezanın beni çok fazla etkilememiş olmasına minnettarım."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Hamilton: "Galibiyet zor ama imkansız değil"
Verstappen'den Antonelli'ye start tavsiyesi: "Işıklar söndüğünde 1 saniye bekle!"
Montoya: "Hamilton, Leclerc'e zihinsel açıdan büyük darbe vurabilir"
Ferrari: "Hayal kırıklığı yaratsa da aldığımız pit kararının arkasındayız"
Ferrari, Leclerc'in Monako'ya özel yarış tulumunu tanıttı
Montoya: "Monako GP'yi Leclerc kazanacak"
Son Haberler
Brembo’dan Leclerc’e yanıt: "Açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık"
Acosta: "Marquez ile liderlik mücadelesinden çok keyif aldım"
Gasly: "Yıllardır hayal ettiğim şey elimden alındı"
Hamilton ve Hadjar güvenlik aracı periyodunda neden ceza almadı?
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar