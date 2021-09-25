Hamilton: "Pit yolu kazasının baskıyla alakası yok"

Red Bull pilotu Verstappen, en geriden başlamasına neden olan bir güç ünitesi değişikliği cezası sebebiyle, Sochi Autodrom'daki sıralama turlarında neredeyse hiç tur atmadı.

Hamilton, cuma günü yaptığı açıklamada, Mercedes'in Rusya'da karşı karşıya olduğu bu fırsattan en iyi şekilde faydalanmasının önemli olduğunu belirtmişti. Ancak yedi kez dünya şampiyonu, kendisi adına hayal kırıklığıyla dolu bir son bölüm geçirdi ve sıralama turlarında dördüncü oldu.

Üçüncü bölümün son anlarında, kuru zemin lastiklerine geçmek için pite giren Hamilton, pit girişinde duvara çarptı ve ön kanadına zarar verdi. Yeni bir ön kanadın takılması da uzun süre beklemesine yol açtı. Ardından soğuk lastiklerle zorlanan Hamilton, spin atarak bariyerlere vurdu.

Bununla beraber Hamilton, pilotlar şampiyonasında Verstappen'le verdikleri savaşın getirdiği baskıyla, bu olayın hiçbir ilgisi olmadığını dile getirdi.

Hamilton, "Doğruyu söylemek gerekirse, bunun baskıyla hiçbir ilgisi yok."

"Bu, bir baskı meselesi değil. Sadece meydana gelen hatalardan biri." dedi.

Hamilton, geçiş lastiklerinden kuru zemin lastiklerine mümkün olduğunca erken geçme ihtiyacının, pit girişinde daha fazla zorlamasına yol açtığını söylüyor.

"Pistte mümkün olduğunca çok zamana ihtiyacım olacağını biliyordum. Önceki denemelerimde pite gelirken burayı oldukça yavaş dönebiliyordum."

"Fakat pist kuruyordu ve yol tutuş oldukça iyiydi. Pite doğru geldim ve normalden biraz daha hızlı girdim. Sonunda arka tarafı kaybettim ve duvara doğru kaydım."

"Tabii ki üzüntü verici. Böyle bir şey yaşadığım için şahsen çok hayal kırıklığı yaşadım ama böyle şeyler oluyor. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Fakat bu, bir dünya şampiyonunun yapmasını bekleyeceğiniz türden bir şey değil."

Mercedes F1 şefi Toto Wolff, Hamilton'ın düşüncelerini yineledi ve hatanın şampiyonluk mücadelesiyle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Wolff, "Bence bugün baskı altında değildi çünkü Max'in arkadan başlayacağız ortadaydı."

"Bunun neden olduğunu açıklayamam fakat bunun şampiyonanın baskısıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca bu yaşananlarla karşı karşıya kalan tek kişi o değildi." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton Pazar günü yarışa dördüncü sıradan başlıyor ve Silverstone'dan sonra ilk zaferini alarak, kariyerinin 100. galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Hamilton, "Yakaladığım başarılara sahip olduğunuz zaman temel sorun, mükemmellikten başka her şeyin yanlış olması."

"Sonunda ben de bir insanım. Sonrasında babam beni aradı ve bunu biraz konuştuk. Yani sadece yola devam ediyorum."

"Yarın tekrar yarış moduna gireceğim ve tekrar odaklanacağım. Umarım iyi bir yarış sunabilirim." dedi.