Hamilton: "Pit stopları iyileştirmek için bazı değişiklikler yaptık"

Bilindiği üzere Hamilton, 2024 sezonu sonunda uzun yıllardır birlikte çalıştığı Mercedes'ten ayrılacak ve 2025 itibariyle Ferrari'ye geçiş yapacak.

Mercedes, son yarışa kadar devam eden şampiyonluk mücadelesinin yer aldığı 2021 sezonundan bu yana zirvede yer almıyor. Alman takımının elde ettiği son galibiyet, George Russell ile elde ettiği 2022 Brezilya Grand Prix'si galibiyeti.

Takımın geçtiğimiz haftalarda getirdiği kanat güncellemesi Mercedes'i ön tarafa biraz daha yaklaştırmayı başarsa da bu sezon takımın galibiyet alıp alamayacağı kesin değil.

Mercedes'ten ayrılmadan önce başarmak istediği şeyler sorulduğunda Hamilton, şu yanıtı verdi: "Açıkçası bunu hiç düşünmedim."

"Bence günün sonunda nasıl performans gösterdiğimiz ve ekip olarak birlikte nasıl çalıştığımız önemli. İlerlemeye, gelişmeye ve kendimizi yüksek standartlara taşımaya devam ediyoruz."

Takım bu hafta sonu gerçekleşecek olan yarışa büyük bir güncelleme getirmese de pit ekibi için birtakım değişiklikler yaptı.

Hamilton, "Araca her zaman küçük parçalar ekliyoruz ama bu hafta sonu önemli bir geliştirmemiz yok."

"Ancak pit ekibinin işleri hızlandırmasına yardımcı olan bazı değişiklikler yaptık."

"Garajındayken egzersiz yapan insanları görüyorsunuz, izin zamanlarında bile fabrikada geç saatlere kadar duruyorlar. Performansları da bunu göstermeye başladı. Bu yüzden pit konusunda özellikle son zamanlarda harika bir iş çıkaran arkadaşlarla gerçekten gurur duyuyorum. Eminim ki ekip en iyisini elde etmek için daha fazla adım atmaya devam edecektir." dedi.