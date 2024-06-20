Hamilton: "Pit stopları iyileştirmek için bazı değişiklikler yaptık"
Lewis Hamilton, İspanya Grand Prix'si hafta sonu için araçta büyük bir değişiklik olmadığını ancak son zamanlarda pit stopları iyileştirmek için bazı değişiklikler yaptıklarını açıkladı.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, makes a pit stop
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Bilindiği üzere Hamilton, 2024 sezonu sonunda uzun yıllardır birlikte çalıştığı Mercedes'ten ayrılacak ve 2025 itibariyle Ferrari'ye geçiş yapacak.
Mercedes, son yarışa kadar devam eden şampiyonluk mücadelesinin yer aldığı 2021 sezonundan bu yana zirvede yer almıyor. Alman takımının elde ettiği son galibiyet, George Russell ile elde ettiği 2022 Brezilya Grand Prix'si galibiyeti.
Takımın geçtiğimiz haftalarda getirdiği kanat güncellemesi Mercedes'i ön tarafa biraz daha yaklaştırmayı başarsa da bu sezon takımın galibiyet alıp alamayacağı kesin değil.
Mercedes'ten ayrılmadan önce başarmak istediği şeyler sorulduğunda Hamilton, şu yanıtı verdi: "Açıkçası bunu hiç düşünmedim."
"Bence günün sonunda nasıl performans gösterdiğimiz ve ekip olarak birlikte nasıl çalıştığımız önemli. İlerlemeye, gelişmeye ve kendimizi yüksek standartlara taşımaya devam ediyoruz."
Takım bu hafta sonu gerçekleşecek olan yarışa büyük bir güncelleme getirmese de pit ekibi için birtakım değişiklikler yaptı.
Hamilton, "Araca her zaman küçük parçalar ekliyoruz ama bu hafta sonu önemli bir geliştirmemiz yok."
"Ancak pit ekibinin işleri hızlandırmasına yardımcı olan bazı değişiklikler yaptık."
"Garajındayken egzersiz yapan insanları görüyorsunuz, izin zamanlarında bile fabrikada geç saatlere kadar duruyorlar. Performansları da bunu göstermeye başladı. Bu yüzden pit konusunda özellikle son zamanlarda harika bir iş çıkaran arkadaşlarla gerçekten gurur duyuyorum. Eminim ki ekip en iyisini elde etmek için daha fazla adım atmaya devam edecektir." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Allison: "Hamilton, Ferrari'nin yıldız olduğunu kabul etmek zorunda"
Jordan: "Sainz'ın Williams'a geçişi gerçekleşmeyecek"
Hamilton, gelecek sezon için Ferrari'den siyah araba isteyeceği iddialarına yanıt verdi
Wolff: "İsimsiz e-postayı gönderen aptalları polise verdik"
Mercedes, 2026 F1 kurallarının Ekim'e ertelemesini neden engelledi?
Mercedes, sorunlu 2024 F1 aracı W15'i nasıl evcilleştirdi?
Son Haberler
Sainz: "Tek turda oldukça iyiyiz"
Alonso: "Cumartesi günü için daha fazla hız bulmamız gerekiyor"
Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"
F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar