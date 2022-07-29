Hamilton: "Pistten piste bu kadar değişiklik olması çılgınca"

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Formula 1, yaz arası öncesi son yarışı için bu hafta sonu Budapeşte'de. Mercedes, bir önceki hafta gerçekleştirilen Fransa GP'de iki pilotuyla birden podyuma çıkmıştı ancak Macaristan'da cuma günü gerçekleştirilen ilk iki antrenman seansında da güçlü görünmedi.

Özellikle sıralama temposunda zorlanan ve istediği dengeyi yakalayamayan Mercedes pilotları geride kaldı. George Russell 0.910 saniye geride sekizinci sırada yer alırken, Lewis Hamilton 11. oldu ve ilk ona dahi giremedi.

Cuma gününün ardından konuşan Hamilton, "Araçta biraz zorlandık. Pistten piste bu kadar değişiklik olması çılgınca."

"Şu anda aracı nasıl çalıştıracağımızı bulmaya çalışıyoruz. Biraz dengesiz ve istediğimizi yapmıyor. Zor bir gündü." dedi.

Hamilton, aracın Fransa GP'den bu yana aynı olduğunu ve pistin kendileri için iyi olmadığını belirtti.

"Geçtiğimiz haftadan bu yana araçta hiçbir şey değişmedi. Ben de geçtiğimiz haftakiyle aynı sürücüyüm. Fakat bir nedenden dolayı bu pist bizim için o kadar iyi değil."

"Fakat düzelttikten sonra, aradaki farkın geçtiğimiz hafta ile aynı, yani 1 saniye civarında olduğunu düşünüyorum."

Hamilton daha sonra şunları ekledi: "Sonda sürüş yapamadım çünkü hasar aldım. Tabanda biraz hasar vardı, bu yüzden çok fazla yere basma kuvveti kaybettim."

"Sonrasında uzun sürüş temposu oldukça zorluydu. Zorlu bir hafta sonu olacağı kesin ama her şeyimizi vereceğiz."