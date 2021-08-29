Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak" Sonraki / Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Lewis Hamilton, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, mevcut şartlarda piste çıkmanın tehlikeli olacağını dile getirdi.

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"

Yarışın başlamasına kısa bir süre kala başlayan yağmur, yarış başladıktan sonra iyice arttı ve pistte görüş çok düşük olduğu için yarış iki formasyon turunun ardından durduruldu.

Hamilton, yaklaşık üç saatlik bir bekleme periyodunun ardından yaptığı paylaşımla, yarışın devam etmemesi gerektiğini söyledi.

Hamilton paylaşımında, “Beklediğiniz için üzgünüm. Yağmur dinmeyecek gibi. Piste çıkmak için çok tehlikeli bir hava. Bu herkesi riske atar. Güvenlik her şeyden önce gelir. Size tüm güzel düşünceleri gönderiyorum ve sabrınız için teşekkür ediyorum.” yazdı.

Sürücüler uzun arayı garajda geçirmek zorunda kaldılar fakat yapabilecekleri pek fazla şey yoktu.

Daniel Ricciardo ise beklemenin çok sinir bozucu olduğunu dile getirdi.

"Böyle bir durumdayken, olası bir start kararına karşı hazır olmak için odaklanmanız gerekiyor. Bu yüzden rahatlamamaya çalışıyorum ama sıkılmaya da başlıyorum çünkü yapacak bir şey yok."

"Genel olarak, mümkün olan en kısa sürede bir karar verilmesini istiyorum. Ancak şimdilik hava durumu değişmiyor. Herkesin tetikte kalması ve herhangi bir zamanda direksiyon başına geçmeye hazır olması gerekiyor. Fakat böyle devam ederse, kestirmeye ya da masaj seansına gitmemiz gerekecek! Fakat bunu yaparsanız sonrasında hazırlıklara sıfırdan başlamak zorunda kalırsınız, bu yüzden şimdilik garajda kalmayı tercih ediyorum."

"Yarış yarına ertelenebilir mi bilmiyorum. Fakat bence asıl zorluk, Belçika Grand Prix'yle beraber üst üste üç yarıştan oluşan bir serinin başlaması. Bir sonraki yarışın iki hafta içinde değil, önümüzdeki hafta yapılması gerekiyor. Bu yüzden organizatörlerin şu anda bize kıyasla daha fazla baş ağrısı çektiğini düşünüyorum."

paylaşım
yorumlar
Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"

Önceki haber

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"

Sonraki haber

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

49 dk
2
Formula 1

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

4 s
3
Formula 1

Russell: “Podyuma nasıl ulaştığınız önemli değil!”

9 dk
4
Formula 1

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?

11 s
5
Formula 1

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"

1 s
Son Haberler
Russell: “Podyuma nasıl ulaştığınız önemli değil!”
F1

Russell: “Podyuma nasıl ulaştığınız önemli değil!”

9dk
Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!
F1

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

49dk
Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"
F1

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"

1 s
Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"
F1

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"

2 s
Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”
F1

Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”

2 s
Son Videolar
F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
6 s

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
27 Ağu 2021

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı! Belçika GP
Formula 1

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak" Belçika GP
Formula 1

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"

Brown: "Yağmur duracakmış gibi görünmüyor" Belçika GP
Formula 1

Brown: "Yağmur duracakmış gibi görünmüyor"

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi
Formula 1 Formula 1

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

Russell: “Podyuma nasıl ulaştığınız önemli değil!”
Formula 1 Formula 1

Russell: “Podyuma nasıl ulaştığınız önemli değil!”

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?
Formula 1 Formula 1

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

Russell’ın stratejiye olan güveni nasıl herkesi şoka uğratmasını sağladı
Formula 1 Formula 1

Russell’ın stratejiye olan güveni nasıl herkesi şoka uğratmasını sağladı

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

Son Haberler

Russell: “Podyuma nasıl ulaştığınız önemli değil!”
Formula 1 Formula 1

Russell: “Podyuma nasıl ulaştığınız önemli değil!”

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.