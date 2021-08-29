Hamilton: "Piste çıkmak çok tehlikeli"

Yarışın başlamasına kısa bir süre kala başlayan yağmur, yarış başladıktan sonra iyice arttı ve pistte görüş çok düşük olduğu için yarış iki formasyon turunun ardından durduruldu.

Hamilton, yaklaşık üç saatlik bir bekleme periyodunun ardından yaptığı paylaşımla, yarışın devam etmemesi gerektiğini söyledi.

Hamilton paylaşımında, “Beklediğiniz için üzgünüm. Yağmur dinmeyecek gibi. Piste çıkmak için çok tehlikeli bir hava. Bu herkesi riske atar. Güvenlik her şeyden önce gelir. Size tüm güzel düşünceleri gönderiyorum ve sabrınız için teşekkür ediyorum.” yazdı.

Sürücüler uzun arayı garajda geçirmek zorunda kaldılar fakat yapabilecekleri pek fazla şey yoktu.

Daniel Ricciardo ise beklemenin çok sinir bozucu olduğunu dile getirdi.

"Böyle bir durumdayken, olası bir start kararına karşı hazır olmak için odaklanmanız gerekiyor. Bu yüzden rahatlamamaya çalışıyorum ama sıkılmaya da başlıyorum çünkü yapacak bir şey yok."

"Genel olarak, mümkün olan en kısa sürede bir karar verilmesini istiyorum. Ancak şimdilik hava durumu değişmiyor. Herkesin tetikte kalması ve herhangi bir zamanda direksiyon başına geçmeye hazır olması gerekiyor. Fakat böyle devam ederse, kestirmeye ya da masaj seansına gitmemiz gerekecek! Fakat bunu yaparsanız sonrasında hazırlıklara sıfırdan başlamak zorunda kalırsınız, bu yüzden şimdilik garajda kalmayı tercih ediyorum."

"Yarış yarına ertelenebilir mi bilmiyorum. Fakat bence asıl zorluk, Belçika Grand Prix'yle beraber üst üste üç yarıştan oluşan bir serinin başlaması. Bir sonraki yarışın iki hafta içinde değil, önümüzdeki hafta yapılması gerekiyor. Bu yüzden organizatörlerin şu anda bize kıyasla daha fazla baş ağrısı çektiğini düşünüyorum."