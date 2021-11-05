Hamilton, pist sınırı ihlali nedeniyle antrenmandan sonra incelenecek

Seansın başında Hamilton, 1. virajda frenlerken geç kaldı ve virajı keserek 3. viraj girişinde piste geri döndü.

Birçok pilot seansın başında tozlu pist nedeniyle zorlandığını söylemişti ve Hamilton da telsizden yavaşlayamadığını belirtti.

Ancak Hamilton, piste dönüşünde 3. virajdaki turuncu bolardın solundan dönmedi. Yarış öncesi notlarda Michael Masi, birinci virajı kesen pilotların 3. virajdaki bolardın solundan dönmeleri gerektiğini belirtmişti.

Seans bitmeden önce Hamilton'ın seanstan sonra inceleneceği bilgisi ekranlara yansıdı.

Hamilton'ın bu inceleme nedeniyle büyük bir ceza alması beklenmiyor. En olası yaptırımın kınama olacağı düşünülüyor. Görüşmenin 2. antrenmandan önce tamamlanması bekleniyor.

Hakemler ayrıca Kimi Raikkonen'in de 1. virajda yaşadığı benzer olay nedeniyle inceleneceğini bildirdiler.

Hamilton bu hafta sonuna şampiyona lideri Max Verstappen'in 12 puan gerisinde başladı. Verstappen, Amerika GP'de kazanması sayesinde farkı açmıştı ve bu hafta sonu Red Bull'un güçlü olması bekleniyor.

Verstappen, 2017 ve 2018'de Meksika'da kazanmış, 2019'da da pole pozisyonunu almıştı ancak daha sonra ceza nedeniyle geriye düştü.

Hamilton 2019'da Meksika GP'yi kazandı ancak bu hafta sonu Red Bull'u mağlup etmenin zor olacağını düşünüyor.

Hamilton, "Bu hafta sonu hızlı olacaklar. Buraya en son geldiğimizde, bizden neredeyse yarım saniye daha hızlılardı. Bu seneki aracımız, o seneki araçtan daha iyi değil."

"Bu hafta sonu onlara karşı nerede olduğumuzu görmek ilginç olacak." dedi.