Hamilton: "Pist çok daha keyifli"

Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'si öncesinde 1 ve 2. antrenman seanslarını, sırasıyla üçüncü ve birinci sırada tamamladı.

İngiliz pilot, bu hafta sonu Abu Dhabi'de yapılacak sezonun son yarışı öncesinde Yas Marina Pisti değişiklikleri hakkında olumlu eleştirilerde bulundu.

F1'in Abu Dhabi pistine yaptığı son ziyaretten bu yana Yas Marina, pistin üç ana alanına odaklanılan büyük değişikliklerden geçti. Ana düzlüğe çıkılmadan önce yer alan U virajda düzenlemeler yapıldı ve viraj daha hızlı bir hâle getirildi. Dokuzuncu viraj da yenilendi ve daha hızlı bir viraj oldu. Otel bölümünün etrafındaki virajları açmak için ise ince ayarlar yapıldı.

Abu Dhabi'de Cuma gününü ilk sırada tamamlayan Hamilton, şunları söyledi: "Nispeten iyi bir gündü, pisti ve pistte yaptıkları değişiklikleri beğendim. Pisti çok daha keyifli ve çok daha akıcı hale getirmiş. Belli ki hepimiz yakınız. Seansları tamamladık, hız açısından hâlâ biraz bilinmezlikler var ama eminim önceki yarışlarda olduğu gibi çok yakın olacak."

"Araç çok kötü hissettirmiyor, 1. antrenmanda iyi başladık ama sonra biraz kötüleştik. Ardından yaptığımız bazı değişikliklerle ikinci seansta daha iyi başladık. Şimdi sadece verileri çözmemiz, nasıl gelişebileceğimizi ve nereye odaklanacağımızı bulmamız gerekiyor. Ancak bunun dışında iyi hissettiriyor."

"Aslında uzun sürüşte araçları takip etmeye çalıştım. Sanırım Perez'in arkasındaydım, onu takip etmeye çalışıyordum ama bu kolay değildi. Fakat bence araç takibi yine de geçmişte gördüklerimizden daha iyi olacak. Bence birbirine çok benzeyen iki araç ile biraz farklı olabilir."

Hamilton, yarış öncesindeki hisleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Kendimi iyi hissediyorum, fiziksel olarak harika hissediyorum ve dediğim gibi, ayar açısından bazı olumlu adımlar attığımızı düşünüyorum, bu yüzden bu gece mükemmelleştirmeye çalışacağız ve yarın sert bir şekilde geri döneceğiz."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images