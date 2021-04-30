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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Hamilton "Seneye F1'de olmayı planlıyorum ve teste bu yüzden katıldım"

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Lewis Hamilton, Pirelli lastik testine katılmasının temel amacının gelecek yıl da burada kalacak olması olduğunu dile getirdi.

Hamilton "Seneye F1'de olmayı planlıyorum ve teste bu yüzden katıldım"

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, Mercedes'le 2021 sezonu için geçtiğimiz şubat ayında tek yıllık bir sözleşme imzalamıştı ve bu tek yıllık sözleşme, İngiliz pilotun geleceği hakkında birçok spekülasyona yol açmıştı.

Ancak Hamilton'a göre, 2021'den sonraki geleceği, rekor olacak sekizinci şampiyonluğu almasına bağlı değil ve bu sezonun, F1'deki son sezonu olacağını da düşünmüyor.

Hamilton, geçtiğimiz hafta Emilia Romagna Grand Prix'sinden sonra, Imola'da Pirelli'yle lastik testine katılmıştı ve 2022'de kullanılacak 18 inçlik lastikleri denemişti.

Hamilton'ın ek testleri pek sevmediği bilinir ve İngiliz pilot, dünkü basın toplantısında Imola testiyle ilgili ''sabah kalktığımda gönüllü olduğuma hemen pişman oldum'' diyerek şaka yaptı. Ancak yedi kez dünya şampiyonu, Pirelli'ye 2022 lastikleri için yardım etmenin önemli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Hamilton, ''Bu, test yapmak için harika bir pistti. Bu yüzden test gününden keyif aldım ve hava da güzeldi.''

''Seneye de burada olmayı planlıyorum ve bunun bir parçası olmak istiyorum. Pirelli'ye yardım edip, onların daha iyi bir ürün çıkarmasına katkıda bulundum.''

''Lastiklerin daha çok performansa sahip olması, tüm sürücülerin istediği bir şey.''

''Yani, lastiklerin nasıl olduğunu ölçmek, başlangıç noktalarını görmek, yardım edebileceğim farkları görmek benim için önemliydi. Bir sürücünün açısından bakarsak, lastiklerimizde daha fazla yol tutuşu, daha fazla mekanik yol tutuşu ve daha iyi aşınma isteriz.''

''Bence, bu iyi bir testti ve kesinlikle lastikler için ilk adımdı. Ancak başlangıç için kötü bir test değildi.'' dedi.

2022'de gridde olma planları hakkında soru sorulan Hamilton, bu planların ''her zaman değişebileceğini'' ve kendinin ''spontane birisi'' olduğunu söyledi, ancak 2021 yılında Max Verstappen'e karşı verdiği mücadelede ne kadar eğlendiğini de anlattı.

İngiliz pilot, motor sporlarında çeşitliliği artırmak için daha fazla çalışmaları gerektiğinden ve Mercedes takımıyla gelecek için birkaç projede çalıştıklarından da bahsetti.

Hamilton şunları ekledi: ''Bu mücadeleden çok keyif alıyorum, böyle daha heyecanlı.

''Daha önce de söylediğim gibi, bu takımla çalışmayı çok seviyorum ve takımımın daha dahil ve çeşitli olma yolunda attığı adımları görmek teşvik edici.''

''Takım şimdiden, şirket içinde birçok girişimde bulundu ve spor için yapacağımız hâlâ çok şey var. Hâlâ sessiz kalmaya devam eden takımlar var.''

''Hâlâ sorumlu tutulmayan çok insan var, aynı zamanda sporda yapılması gereken çok iş var.''

''Burada olarak, bu değişikliklere daha çok yardımcı olabileceğimi biliyorum, yani bu önem verdiğim bir şey.''

''Ne kadar burada kalacağımı bilmiyorum, göreceğiz.'' 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Betim Aker

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