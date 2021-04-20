Hamilton, Pirelli lastik testinin ilk gününü tamamladı

Pirelli, 2022 yılında kullanılacak 18 inç lastikleri 2021 yılı boyunca test etmeyi planlıyor ve şimdiye kadar Ferrari - Alpine takımları bu lastiklerle testler gerçekleştirmişti.

İlk önce Ferrari bu testleri gerçekleştirdi ve ardından Alpine iki gün boyunca 18 inç lastikleri test etti.

Şimdi sıra Mercedes'e geldi ve Alman üretici, Imola yarışının ardından pistten ayrılmayarak 18 inç lastik testlerine hazırladı.

Test bugün başladı ve Lewis Hamilton, bu lastiklere göre ayarlanmış Mercedes aracıyla gün boyunca sürüş yaptı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 Fotoğraf: Pirelli

İngiliz pilot, sabah erken saatlerde piste çıktı ve gün boyunca 130 tur atarak yeni lastiklerin tadına baktı.

Testin ardından Mercedes veya Hamilton'dan bir açıklama gelmedi, fakat Pirelli geri bildirimleri için İngiliz pilota teşekkür etti.

Pirelli bu tarz testlere yarış pilotlarının katılmasını istiyor ve bu sayede en iyi geri bildirimlere sahip olmayı umuyor.

Test yarın devam edecek ve bu kez direksiyona Valtteri Bottas geçecek.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 Fotoğraf: Pirelli