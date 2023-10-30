Hamilton: "Pilotlar şampiyonasında ikincilikten ziyade takımlar şampiyonasında ikinciliğe odaklandım"

Perez uzun zamandır pilotlar şampiyonasında ikinci sırada yer alıyor ancak son dönemdeki talihsiz sonuçları, tam tersi Hamilton'ın güçlü sonuçları aradaki farkın kapanmasını sağladı.

Perez, Meksika'da ilk virajdaki kaza nedeniyle yarışı puansız kapatırken Hamilton 2. olarak ve aynı zamanda son turda en hızlı tur zamanını elde ederek Perez'le puan farkını 20'ye kadar düşürdü.

Hamilton, öncelikli hedeflerinin pilotlar şampiyonasındaki ikincilikten ziyade takımlar şampiyonasında ikincilik olduğunu söyledi.

Hamilton, "Bu (şampiyonada ikincilik) daha çok Checo'nun hafta sonlarına bağlı. Şampiyonayı kazanacak bir araçları var. Sadece bazı durumlarda talihsiz olduğunu düşünüyorum."

"Açıkçası ben de son iki yarışta oldukça fazla puan kaybettim ama o da bugün puan kaybetti. Yani inişler ve çıkışlar oluyor."

"Sanırım hafta sonuna girerken, özellikle geçen hafta puan kaybettiğim için, atış menzilinde olacağımı düşünmüyordum ama bugünden sonra, evet, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Dürüst olmak gerekirse, ikinci ya da üçüncü olmam hayatımda büyük bir fark yaratmayacak. Daha önemli olan takımın şampiyonada ikinci olması ve ben de buna odaklanmış durumdayım. Sürücüler klasmanında ikinci olursak bu bir bonus olur." dedi.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Hamilton, Meksika'da ikinci olduğu ve geçen seneye göre daha yakın olduğu için mutlu olsa da Mercedes'in 2024 öncesinde "bazı büyük değişiklikler" yapması gerektiğini yineledi.

Hamilton, "Bu bize kesinlikle çok güven veriyor. Demek istediğim, geçen sene de aynı zamanda aynı şeyi yapıyorduk, ama geçen sene, sanırım sıralamalarda Max'in 0.3 sn gerisindeydik - ya da onun gibi bir şey, ve ben yine ikinci oldum ama o yarışı aldı gitti."

"Yani geçen yıl yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Bu yüzden gelecek yıl için gerçekten büyük değişiklikler yapmamız gerekiyor. Çünkü bu yılın başlarında Bahreyn'de bizden tur başına en az 1,5 saniye daha hızlılardı."

"Önemli olan Bahreyn'de durumun böyle olmamasını sağlamak ama umarım önümüzdeki birkaç yarış birbirine yakın olur. Ama muhtemelen bu araçla onun (Perez) 18, 19 puan alabileceğine iddiasına girebiliriz." dedi.

Verstappen'i zorlamak istediğimde, daha hızlı turla cevap verdi

Hamilton, yarışın son turunda çok uzun süredir kullandığı orta lastiklerle en hızlı turu attı. Bunun üzerine kendisine Verstappen'i yakalamak amacıyla biraz daha zorlayıp zorlayamayacağı soruldu.

Hamilton bir noktada bunu denediğini ancak Verstappen'in biraz daha hızlı bir zamanla karşılık verdiğini ve bunun üzerine yerini sağlamlaştırmaya karar verdiğini söyledi.

"Evet, elbette biraz daha zorlayabilirdim. Bir ara denedim, 'Tamam, sanırım yeterince lastik sakladım, bakalım Max ile aradaki farkı kapatabilecek miyim?' diye düşündüm."

"Sanırım 10 tur falan kalmıştı ve ben 22.0 yaptım, Max ise 21.9 yaptı. O zaman bırakacağımı söyledim. O 21.9 ile rahat bir şekilde dönüyordu."

"Ayrıca, dikkatli olmam gerekiyordu çünkü lastiklerim... son 10 turda onları gerçekten zorlasaydım, muhtemelen bitebilirlerdi ve kim bilir, belki Charles beni yakalayabilirdi. Bu yüzden temkinli olmak zorundaydım."